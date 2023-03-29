المشروب «المعشوق».. قليل السعرات كثير الفوائد

يعتبر فنجان القهوة، جرعة الكافيين التي ينتظرها كثيرون بعد وجبة الإفطار، حتى إن البعض قد يكسر صيامه على هذا المشروب المعشوق بسبب الصداع والإدمان على المادة الموجودة فيه.

والقهوة من المشروبات المنخفضة السعرات الحرارية، إذ يحتوي كوب القهوة العربية على أقل من خمس سعرات حرارية، ولكن قد ترتفع هذه السعرات جرّاء الإضافات التي توضع في الفنجان، إذ تصل إلى 85 سعرة حرارية مع القهوة سريعة التحضير، وما يقارب 430 سعرة مع إضافة الحليب والكريمة. كما يحتوي كوب القهوة العربية على ثلاثة غرامات من الكربوهيدرات، و56 ملليغراماً من البوتاسيوم.

وتحمل حبوب البن فوائد عدة، في حال تم تناولها بجرعات محدودة، وتتميز بأنها غنية بمضادات الأكسدة، خصوصاً عندما تكون خضراء. كما تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي تعمل جنباً إلى جنب مع المعادن الأخرى لمساعدة الجسم والخلايا على العمل على النحو الأمثل والحماية من الأمراض والحفاظ على صحة جيدة بشكل عام.

وتعد مادة الكافيين الموجودة في القهوة، من العناصر المحفزة على نشاط الجسم والعقل، وتساعد على تحسين بعض الوظائف المعرفية والذاكرة، كما تساعد في الحفاظ على التركيز.

ويستخدم الكافيين منذ أزمنة طويلة للمساعدة في إنقاص الوزن، ولذا يدخل في العديد من المركبات أو المنتجات المتعلقة بإنقاص الوزن، إذ يعمل على تسريع عملية التوليد الحراري، وهي الطريقة التي يحرق بها الجسم الدهون بشكل طبيعي. وتربط العديد من الدراسات بين تناول القهوة بانتظام وانخفاض احتمالية الإصابة بالزهايمر، وكذلك انخفاض احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 25% في حال تناول المرء ما يعادل كوبين أو ثلاثة يومياً.

• 5 سعرات حرارية في كوب القهوة العربية.

• 85 سعرة في كوب القهوة سريعة التحضير.