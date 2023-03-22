القرية العالمية.. روائع على الإفطار والسحور

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالحجوزات في مجلس العالم، الذي ينطلق في أول أيام شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية الموسم الحالي للقرية في 29 أبريل المقبل.

يوفّر مجلس العالم تجربة مميزة للعائلات والأصدقاء حتى يستمتعوا بزيارتهم القرية العالمية خلال الشهر الفضيل. ويمكن للضيوف طلب وجبات الإفطار أو السحور من القائمة الغنية التي يقدمها المجلس، أو حتى الاستمتاع بتناول أطعمتهم المفضلة من أي من منافذ المأكولات والمشروبات التي تزيد على 250 منفذاً منتشرة في أنحاء القرية العالمية.

وسيستضيف مجلس العالم باقة من العروض والفعاليات الرمضانية التي تشمل العزف على العود والقانون والقيثارة والتشيلو. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض التنورة ولاعب حركات الخفّة المتجولة، بالإضافة إلى تمكنهم من استئجار ألعاب لوحيّة وورقية متنوعة للاستمتاع بها في المجلس مثل لوح الكيرم التقليدي و«أونو» و«جاكارو» والشطرنج وطاولة الزهر أو حتى شراء ورق اللعب الخاص بالقرية العالمية.

تتطلع القرية العالمية للترحيب بضيوفها في مجلس العالم، الذي ينطلق في أول أيام شهر رمضان المبارك، للاستمتاع مع عائلاتهم وأصدقائهم بروائع رمضانية مميزة على الإفطار والسحور.