أجواء احتفالية في اليوم العالمي لمتلازمة داون

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون مهرجاناً احتفالياً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون في دبي مول، الذي يوافق 21 من مارس من كل عام والذي تحتفل فيه دولة الإمارات مع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني تحت شــعار «معاً وليس من أجلنا»، بحضور موزة الأكرف السويدي – وكيل وزارة تنمية المجتمع وبحضور عدد كبير من الشخصيات المجتمعية.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتلازمة، الدكتورة منال جعرور: نثبت للعالم يوماً بعد يوم بأن دولة الإمارات تقود الركب وأن شعار الاحتفالية المعتمد من قبل المنظمة العالمية لهذا العام «معاً وليس من أجلنا» يؤكد أن قيادة دولة الإمارات في هذا الوطن المعطاء مع أصحاب الهمم قولاً وفعلاً، من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات الخلاقة.

وبهذه المناسبة سيشهد إضاءة الأيقونة العالمية برج خليفة بشعار اليوم العالمي وشعار الجمعية.