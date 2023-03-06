مسابقة «محالب الوثبة» تنطلق في مهرجان الشيخ زايد

انطلقت مسابقة «محالب الوثبة» للإبل، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، التي تستمر حتى بعد غد، بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي، ودعم ملاك الإبل.

وتشارك في المسابقة مئات المطايا من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز ما يقارب الثلاثة ملايين درهم.

وخصصت 30 جائزة قيمة، موزعة على ثلاثة أشواط للمطايا المشاركة في المسابقة، هي «المجاهيم، المحليات، المفتوحة»، حيث تم تحديد 10 جوائز لكل شوط، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول عن كل شوط، على جائزة بقيمة 300 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني عن كل شوط على 200 ألف درهم، أما الفائز بالمركز الثالث فيحصل على 100 ألف درهم.