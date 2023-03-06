الدراما الإماراتية حاضرة بقوة في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تسارعت وتيرة النشاط خلف الكواليس للانتهاء من الأعمال الدرامية الإماراتية، التي من المقرر أن تعرض على الشاشات المحلية خلال الموسم الدرامي الأبرز، والتي جمعت نخبة من النجوم، بينما تنوّعت موضوعاتها بين التراثي والمعاصر، في حين غلب عليها الطابع الاجتماعي الكوميدي.

ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل «أهل الدار» وهو دراما اجتماعية كوميدية، ويقدم العمل حكاية أربعة شواب يصطدمون بتحديات التعايش مع أبنائهم الذي ينتمون إلى جيل مغاير تماماً. المسلسل من إنتاج شركة «جرناس» للإنتاج الفني لأحمد الجسمي، وإخراج عمر إبراهيم، وتأليف بشاير العبدولي ودكتور علي الصايغ، ويشارك في بطولته الفنانون: أحمد الجسمي ومرعي الحليان وأحمد الأنصاري وهدى الغانم وإبراهيم سالم ومروان عبدالله ونصر حماد وأحمد مال الله وإبراهيم أستادي وهيفاء العلي وماجد الجسمي وآخرون.

عودة

ويشهد رمضان 2023 عودة الفنانة الإماراتية سميرة أحمد، بعد ما يقرب من خمس سنوات من ابتعادها عن الشاشة، وذلك من خلال مسلسل «المرية»، الذي يشاركها بطولته الفنانون: أحمد الجسمي وهيفاء حسين وبلال عبدالله، وهو من تأليف وسيناريو وحوار منى النوفلي، وبشاير العبدولي، ومن إنتاج «جرناس» لأحمد الجسمي، وإخراج أحمد المقلة.

كذلك يشارك الفنان أحمد الجسمي في المسلسل الخليجي «بطن وظهر»، الذي تنتجه أيضاً «جرناس» للإنتاج الفني، وهو عمل يجمع نخبة من نجوم الدراما الخليجية من الكويت والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول شقيقين توأمين كل منهما تزوج لينجب أربعة توائم لتحدث العديد من المفارقات الكوميدية، ومن خلال هذه الفكرة يطرح النص مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة. وهو من تأليف عثمان الشطي وإخراج سعود بوعبيد، وبطولة: أحمد الجسمي وسعاد علي وعبدالمجيد الرهيدي ومبارك المانع وشهد سلمان ومحمد أشور وزينب غازي، وغيرهم من فناني الخليج.

«بيت القصيد»

ومن الأعمال الإماراتية المقرر أن تشارك في العرض هذا العام مسلسل «بيت القصيد»، من تأليف عبدالله صالح وإخراج باسم شعبو، ويشارك في بطولته الفنانون: مرعي الحليان وفاطمة الحوسني وإبراهيم سالم وسعيد الهرش وعبدالله بن حيدر وعادل عبده الحمراء وغيرهم.

وتشارك شركة «ظبيان» للإنتاج الفني في الموسم الدرامي لرمضان المقبل بمسلسل «الجذوع»، الذي يجري تصويره حالياً في حي يغلب عليه الطابع التراثي، وهو من تأليف جمال الصقر، وإخراج تامر إسحاق، ويشارك في بطولته الفنانون: الدكتور حبيب غلوم ومنصور الفيلي وإبراهيم الحساوي وهيفاء حسين.

أما الفنان جابر نغموش فيحضر هذا العام، من خلال مسلسل جديد لم يتضح بعد أحداثه وموضوعه، ويحمل اسماً قد يكون مؤقتاً هو «بوحظين»، ويشارك في البطولة الفنانون: مروان عبدالله وسعيد سالم وعلي التميمي وهدى الغانم وهيفاء العلي وجمعة بن علي وساعد بن ظافر الجنيبي.

ويواصل «شعبية الكرتون» مسيرته بعد أن ارتبط لدى المشاهدين بشهر رمضان، ليقدم هذا العام موسمه الـ17، تحت إدارة المخرج الإماراتي حيدر محمد، وينتمي الموسم الجديد إلى فن «الكاري كرتون»، الذي يجمع بين «الكرتون» و«الكاريكاتير» والرسوم الساخرة.

«مجاريح»

يشارك الكاتب الإماراتي جمال سالم، في الموسم الدرامي لرمضان 2023، من خلال المسلسل الكويتي «مجاريح»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من إخراج عيسى ذياب، ويضم مجموعة متميزة من نجوم الدراما الخليجية، منهم: سعاد عبدالله، وأسمهان توفيق، وهند البلوشي، وهنادي الكندري، وعبدالإمام عبدالله.

يشهد رمضان المقبل عودة سميرة أحمد بعد ما يقرب من خمس سنوات من ابتعادها عن الشاشة، من خلال مسلسل «المرية».



«شعبية الكرتون» يواصل مسيرته، بعد أن ارتبط لدى المشاهدين برمضان، ليقدم موسمه الـ17، تحت إدارة حيدر محمد.