الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة الأكثر عرضة بالخرف

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة في الركبة والرقبة والظهر بسبب أمراض مثل التهاب المفاصل أو السرطان قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

أظهر البحث من الأكاديمية الصينية للعلوم أن الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة في أجزاء متعددة من الجسم يعانون من تدهور إدراكي أوسع وأسرع، بما في ذلك الذاكرة والوظيفة التنفيذية والتعلم والانتباه.

الألم المزمن متعدد المواقع، حيث يتم الشعور بالألم في مواقع تشريحية متعددة، يؤثر على ما يقرب من نصف مرضى الألم المزمن، وقد وجد أنه يضع عبئًا أكبر على الصحة العامة للمرضى.

ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة متعددة المواقع يعانون من تشوهات عصبية معرفية متفاقمة.

حللت الدراسة الجديدة، التي نُشرت على الإنترنت في مجلة PNAS ، سجلات 354،943 شخصًا. ووجد أن خطر حدوث خلل في الإدراك العصبي يزداد مع كل موقع ألم إضافي.

كما تم التوسط فيه عن طريق ضمور في الحُصين، وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن الذاكرة.

قال الدكتور TU Yiheng من المعهد الأكاديمي لعلم النفس: "قد يؤدي الألم المزمن متعدد المواقع إلى ثماني سنوات من تسارع شيخوخة الحُصين، وهو تأثير قد يكمن وراء سلسلة من الأعباء المعرفية".

نظرًا لأن حجم الحُصين يتناقص مع تقدم العمر، فقد قارن الباحثون بين حجم تأثير ضمور الحُصين في المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة متعددة المواقع وبين تأثير الشيخوخة لدى الأشخاص الأصحاء بمتوسط عمر 60 عامًا.

توفر الدراسة فهمًا كميًا لتأثير الألم المزمن على الوظيفة الإدراكية وخطر الإصابة بالخرف، مما يضع أساسًا مهمًا للبحث المستقبلي في العلاقة بين الألم المزمن والضعف الإدراكي.

كما يسلط الضوء على العبء المفرط للألم المزمن متعدد المواقع على إدراك المرضى والدماغ، والحاجة إلى معالجة الطبيعة المتداخلة لحالات الألم في كل من الأبحاث الأساسية والدراسات السريرية.