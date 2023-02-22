بالدموع وصيحات الوداع.. اليابان تُعيد باندا عملاقة إلى موطنها

بالدموع وصيحات الوداع.. بدأت، أمس، رحلة عودة باندا عملاقة إلى موطنها الأصلي في الصين، بعد أن ترعرعت في حديقة حيوان بالعاصمة اليابانية طوكيو. وحظيت الباندا «شيانغ شيانغ» بشعبية كبيرة في حديقة حيوان أوينو في طوكيو منذ مولدها هناك قبل قرابة ستة أعوام. وستعود إلى الصين بموجب اتفاقية تنصّ على إقراض حيوانات الباندا العملاقة إلى حدائق الحيوان على مستوى العالم على أن تحتفظ بكين بملكية أي باندا معارة وذريتها.

وكان من المفترض في الأصل إعادة «شيانغ شيانغ» في ديسمبر 2020، لكن الإغلاق المرتبط بجائحة «كوفيد-19» حال دون ذلك.

كانت «شيانغ شيانغ» أول باندا تُولد بطريقة طبيعية في حديقة الحيوان وأول باندا تُولد هناك منذ سنوات، الأمر الذي زاد من شعبيتها. ونفقت باندا أخرى صغيرة بعد فترة وجيزة من ولادتها في 2012. ولايزال والدها في حديقة الحيوان إلى جانب شقيقيها التوأمين الأصغر سناً اللذين وُلدا في 2021. وقدم نحو 60 ألف شخص طلبات للحديقة لحجز مكان من أصل 2600 مكان متاح، كي يتسنى لهم رؤية «شيانغ شيانغ»، الأحد الماضي، الذي كان آخر يوم يُتاح للزوار مشاهدتها فيه. وأجهشت بضع نساء بالبكاء أثناء مشاهدة الباندا وهي تلتهم الخيزران.