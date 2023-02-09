كلمة ملهمة لـ «الأخوة الإنسانية» في القرية العالمية

استضافت القرية العالمية في دبي، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية «اللقاء الشبابي المفتوح للأخوة الإنسانية»، احتفاءً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية.

ونظم الحدث أخيراً بهدف استكشاف آفاق تعزيز الاندماج الثقافي في أنحاء العالم، بحضور أكثر من 50 من الطلبة، راوحت أعمارهم بين 14 و17 عاماً؛ توافدوا للقاء كايلاش ساتيارثي، الحائز جائزة نوبل 2014، وعضو لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023.

واستعرض ساتيارثي خلال كلمته الملهمة أمام الحضور قيم الأخوة الإنسانية، مسلطاً الضوء على ضرورة التعلق بالأمل لبناء مستقبل مشرق. وشهد اللقاء مناقشات مفتوحة عرض خلالها الطلبة أفكارهم، وأبدوا التزامهم بتعزيز التسامح بين الشعوب.

وتحتضن القرية العالمية أكثر من 90 ثقافة، وتستقطب نحو 10 آلاف شريك مما يزيد على 100 جنسية في كل موسم، تجسيداً لقيمها الراسخة في جمع مختلف الثقافات في أجواء من المحبة والوئام في عالم أكثر روعة.