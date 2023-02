قلوب حمراء ورومانسية على متن «طيران الإمارات» في «الفالنتاين»

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستوفر تجربة لا تنسى لمسافريها عبر العالم خلال «الفالنتاين» أو ما يطلق عليه «عيد الحب». وستقدم الناقلة لعملائها في الصالات الخاصة وعلى الرحلات مأكولات وحلويات ومشروبات لذيذة وعروضاً للهدايا، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام والموسيقى الرومانسية عبر نظامها الترفيهي في هذه المناسبة التي يحتفل بها العالم في 14 فبراير من كل عام.

ويستمتع الركاب على الرحلات خلال فبراير الجاري بمشاهدة أفلام رومانسية على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. كما يتوافر أيضاً مجموعة مختارة من 70 فيلماً كوميدياً ودرامياً رومانسياً، بما في ذلك إصدارات جديدة.

وتم تنسيق موسيقى على النظام الترفيهي مع قائمتي التشغيل «Love Is in The Air» و«لحظات رومانسية»، مع مجموعة منتقاة بعناية من أغاني الحب الكلاسيكية، مثل أشهر أعمال سيلين ديون، ويتني هيوستن، إد شيران، ديانا روس، وروبرتا فلاك وغيرها.

وتقدم «طيران الإمارات» في 14 الجاري للركاب على متن الطائرة في جميع الدرجات كعك الشوكولاتة أو الكعك الأحمر المخملي المزين بقلوب حمراء في علبة صغيرة، بينما تظهر الإضاءة الذكية باللون الأحمر. كما تقدم «طيران الإمارات» في 13 و14 و15 الجاري في صالاتها الخاصة في جميع أنحاء العالم تشكيلة من الحلويات، تشمل قلوب الشوكولاتة وكعكة عيد الحب والفراولة المغطاة بالشوكولاتة.