تبرئة ماسك من تهمة الاحتيال على مستثمري «تسلا»

قررت محكمة في الولايات المتحدة أمس (الجمعة)، أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك لم يحتل على المستثمرين بتغريداته في عام 2018 حول شركة السيارات الكهربائية «تسلا»، التي ترتبط بصفقة مقترحة سرعان ما تفككت وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بالفعل، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

توصلت هيئة المحلفين المؤلفة من 9 أعضاء إلى حكمها بعد أقل من ساعتين من المداولات عقب محاكمة استمرت 3 أسابيع.

ووجهت اتهامات بالاحتيال لماسك بعد نشره تغريدة عبر «تويتر» عن أسهم «تسلا»، أكد فيها أنه حصل على «تمويل» لتحويل الشركة إلى كيان خاص وإلغاء طرح أسهمها في البورصة. أدى ذلك إلى مواجهة الملياردير دعوى قضائية جماعية رفعت نيابة عن حاملي أسهم الشركة، الذين قالوا إن تغريداته تسببت في تضليلهم في أغسطس (آب) 2018.

ومن الجدير بالذكر أن الصفقة المقترحة التي بلغت قيمتها 72 مليار دولار، لم تتم واقعياً أصلاً.

بعد فترة وجيزة من صدور الحكم، انتقل ماسك إلى منصة «تويتر» التي يمتلكها أيضاً للاحتفال بالبراءة، وقال: «الحمد لله، لقد سادت حكمة الناس!».