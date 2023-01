نصائح للتخلص من السعال

لاحظ بعض المتخصصون أن السعال يطول لفترة أطول من المعتاد هذا الشتاء، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأوضحت رئيسة الكلية الملكية للأطباء العامين البروفيسورة كاميلا هوثورن أن طول فترة السعال قد يرجع إلى إصابة الأشخاص بعدوى تلو الأخرى - ربما بسبب انخفاض مقاومتنا للعدوى بعد العزلة الاجتماعية لمدة شتاءين.

بينما قال البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في كلية الطب في نورويتش، لـ Good Health الأسبوع الماضي، كلما طالت المدة التي مرت منذ التعرض السابق، زادت فرصة إصابتنا بالعدوى مجدداً، فعندما تصاب بعدوى في الجهاز التنفسي ، يزيد الجسم من إنتاج المخاط لاحتجاز الفيروسات المسؤولة.

ويعد السعال عملا انعكاسيا لتطهير الممرات الهوائية من هذا المخاط، كما يوضح الدكتور إدوارد ناش، استشاري طب الجهاز التنفسي في مستشفى هارتلاندز في برمنغهام.

وشرح الدكتور أنيندو بانيرجي، استشاري الجهاز التنفسي في مستشفى جامعة ساوثهامبتون NHS Foundation Trust، أن المخاط الذي يمكن أن يصاحب السعال يرجع إلى الالتهاب، وهو جزء من الاستجابة المناعية للجسم، وعدوى الأنابيب الصغيرة في الرئتين. وتصبح الأنابيب مرنة وضيقة بحيث عندما تنفخ بقوة - أي السعال - فإن سرعة تدفق الهواء من خلالها تسبب تغيرات في الصوت. ولا فائدة من محاولة قمع السعال لأن سببه هو أن الجسم يدرك أنه بحاجة للتخلص من بعض مصادر التهيج.

وقال الدكتور بانيرجي: "السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع، حتى بعد زوال الفيروس، يعني أنه قد يكون لديك استجابة التهابية مستمرة".

وهذا هو السبب في أن التعافي - بعبارة أخرى، تهدئة وتيرة نفسك قبل العودة إلى الأنشطة العادية والتمارين الرياضية - بعد السعال السيئ، أمر مهم لأنه علامة على أن الجسم لا يزال يتعافى.

لذا فإن أخذ الطاقة من مكان آخر - على سبيل المثال، من خلال استئناف نظام تمارين شاقة - يمكن أن يبطئ من تعافيك.

والأكثر من ذلك، حتى الالتهاب المنخفض الدرجة في الجسم يؤدي إلى الإرهاق لأنه يغير طريقة استخدام الخلايا للطاقة.

وأوضح الدكتور بانيرجي: "يمكن أن يتسبب الالتهاب المستمر في العضلات والمسالك الهوائية أيضا في الخمول - فمكافحة الفيروسات يمكن أن تجعلنا مرهقين".

من جانبها قالت أستاذة طب الجهاز التنفسي بجامعة مانشستر آشلي وودكوك، إن السبب وراء مساعدة مستحلبات السعال بالمنثول - أو بخاخات الحلق - هو أنها توفر إحساسا بالبرودة للحلق، ما قد يساعد في مواجهة "الشعور بالدغدغة الذي يجعلك ترغب في السعال. وهذه الدغدغة ناتجة عن تغير في الحساسيات العصبية في الحلق والذي يمكن أن يؤدي إلى رد فعل السعال. والمنثول ملطف للحلق وبالتالي فأنت أقل عرضة للسعال. لكن تأثير السيطرة على السعال قد يستمر من 20 دقيقة إلى نصف ساعة فقط.

ويساعد شراب السعال لأن ابتلاع السائل يهدئ الحلق - ولهذا يقترح الدكتور بانيرجي خلط أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية مع الماء.

وأشارت إلى أن: "هذه هي الطريقة التي كان من المفترض في الأصل أن تؤخذ بها هذه المنتجات. أيا كان المنتج الذي تستخدمه، امزج الجرعة الموصى بها مع نفس الكمية من الماء الدافئ واشربها ببطء. إنه أكثر تهدئة - ويعني أنك تشربه لفترة أطول، وبالتالي فإن التأثير سيستمر لفترة أطول".

وقال الطبيب العام الدكتور أندرو ويتامور، القائد السريري في مستشفى الربو + الرئة بالمملكة المتحدةإن أي سائل يمكن أن يهدئ الحلق ويغلفه - فالمشروبات الساخنة والحساء أيضا سيساعدان في تخفيف السعال وسيساعد السائل على ترقيق المخاط، ما يجعله أسهل للتزحزح، مضيفا أنه يجب أن نحافظ على منازلنا دافئا - من 18 إلى 21 درجة مئوية.

ووجدت بعض الأبحاث، مثل دراسة نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، أن الاستجابة المناعية - وبالتأكيد في القوارض - تنخفض في درجات الحرارة المنخفضة.

وقد تكون تمارين التنفس أداة أخرى - وهي فكرة تم اقتراحها لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي عندما لاحظ العالم الروسي الدكتور كونستانتين بوتيكو أن الأشخاص الذين يتنفسون من أفواههم ويستمرون في تنظيف حلقهم سيعانون من تقلصات سعال جاف وسريع التهيج.

وتقول إيما تاكر، أخصائية العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي ومنسقة إعادة التأهيل بعد "كوفيد" في مؤسسة Oxford Health NHS Foundation Trust: "التنفس من الأنف يساعد على تدفئة وترطيب وتصفية الهواء القادم، عندما يتم حظر أنوفنا، لا نقوم بذلك، ما قد يؤدي إلى تهيج الحلق وبالتالي المزيد من السعال".

وتقترح تجربة التمرين التالي الذي توصي به المرضى في عيادتها - وتقوم به بنفسها عندما تعاني من السعال المستمر - للمساعدة في إزالة المخاط الذي يسببه: استلقِ على ظهرك على سطح ناعم، ضع يديك على بطنك وركز على التنفس من خلال الأنف وتحريك الهواء لأسفل نحو البطن، واشعر به بلطف يرتفع وينخفض مع التنفس. حاول التركيز على حجم التنفس - ننصح بأن التنفس الطبيعي المريح يتراوح بين 450 مل و500 مل (أكثر بقليل من علبة كولا).

وهذه النصيحة المعتادة بشرب الكثير من السوائل على مدار اليوم ليست لمجرد أن السائل سيهدئ الحلق لتقليل الرغبة في السعال، ولكنه أيضا سيخفف المخاط، مع نفس التأثير.

ومن المضاعفات المحتملة للسعال المتكرر تأثيره على عضلات الصدر.

ويقول الدكتور ناش إن الانقباض العنيف للعضلات بين الضلوع يمكن أن يتسبب في تلف ألياف العضلات ويسبب الألم. لهذا يقترح "باراسيتامول أو إيبوبروفين لبضعة أيام".

وإذا كنت تعاني من ألم مستمر أكثر - على مدى ثلاثة إلى أربعة أسابيع - فمن المهم أن يتم فحصه، لأنه قد يكون علامة على الالتهاب الرئوي، وهو التهاب في أنسجة الرئة والمسالك الهوائية.

وإذا كنت مريضا وأقل نشاطا من المعتاد، يكرر الدكتور بانيرجي أنه من المهم أن تأخذ الأمر بسهولة خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة إذا لزم الأمر. "الشيء المهم"، كما يقول، في العودة إلى الحياة اليومية العادية، هو القيام بذلك ببطء - مع التمرين على وجه الخصوص، لا تبدأ من المستويات السابقة.

ويقول الدكتور جافين فرانسيس، الطبيب العام ومؤلف كتاب "التعافي: فن النقاهة المفقود" من خلال التمرين، "دفع نفسك قبل أن تكون مستعدا يمكن أن يعيدك للوراء ويجعلك أكثر إرهاقا. لهذا السبب من المهم جدا الاستماع إلى جسدك وكيف يستجيب".