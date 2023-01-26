ليلتان من الموسيقى في «نيويورك أبوظبي»

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن عودة مهرجان برزخ بنسخته السابعة التي ستتضمن أربعة عروض موسيقية على مدار ليلتين في الثالث والرابع من فبراير المقبل. ويعد المهرجان السنوي منصة للحوار الموسيقي بين الثقافات، وملتقى يعكس التأثيرات والهويات المتنوعة.

ويستضيف اليوم الأول فرقتي كانزونيري غريكانيكو سالينتينو (إيطاليا) وليما (الجزائر). وتجمع أعمال الفرقة الإيطالية بين الموسيقى التقليدية والمعاصرة. أما فرقة «ليما» النسائية فتنحدر من منطقة الساورة في الجزائر، وتؤدي مجموعة من الأعمال المقتبسة من قصائد صوفية وأدعية جلسات الحضرة.

ويشهد اليوم الثاني الظهور الأول في دولة الإمارات لفرقتي «أك دان جوانج تشيل» الكورية، و«سهرة هالجان» من أرض الصومال. و«أك دان جوانج تشيل» هي فرقة تقليدية حازت جوائز عدة، ومؤلفة من ستة عازفين تقليديين وثلاث مغنيات يقدمن الأغاني الشعبية الكورية.

وستطل «سهرة هالجان» بمزيج من المقطوعات الأصلية والأغاني الصومالية التقليدية على إيقاعات الجيتار الكهربائي والألحان الإفريقية.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون، بيل براغين: «يعد مهرجان برزخ أحد أبرز برامجنا الموسيقية السنوية، ويمثل الطابع الدولي والمحادثات بين الثقافات التي تحدث في قلب مركز الفنون»، مشيراً إلى أن الفنانين في هذه النسخة من المهرجان يتمتعون بشخصية جذابة، مع وجهات نظر نسائية قوية، وتتخطى موسيقاهم الحدود.