أعواد بخور بشكل ورائحة "كنتاكي فرايد تشيكن" احتفالا بالعام الصيني الجديد

تعاونت "كنتاكي فرايد تشيكن" في تايلاند، مؤخرًا، مع العديد من خبراء الرائحة لصنع أعواد بخور برائحة دجاج كنتاكي المقلي، بشكل يبدو وكأنه صالح للأكل.

قد يجمع عشاق دجاج كنتاكي أن وصفة كولونيل ساندرز السرية التي تحتوي على 11 نوعًا من الأعشاب والتوابل يصعب تكرارها في المطبخ ، لكن رائحتها الشهية ستنبعث من المطبخ بفضل أعواد البخور الجديدة.

جاء ذلك من خلال الشراكة مع عدد من خبراء العطور والروائح ، ليتمكن الفرع التايلاندي لسلسلة الوجبات السريعة الدولية من ابتكار تركيبة بخور مميزة احتفالا بالعام الصيني الجديد تبعا لتقاليد ومعتقدات يعود عمرها لقرون، تتمثل في إضاءة عصي البخور.

لسوء الحظ ، هي ليست معروضة للبيع ، ولكنها جزء من يانصيب فريد.

ويتعيّن على المشاركين التعليق على صفحة Facebook الخاصة بـ KFC Thailand للحصول على فرصة للفوز بواحدة من 100 جائزة بقيمة 32.000 باهت (980 دولارًا) وعلبة من أعواد بخور الدجاج المقلي.

يأمل محبو رائحة وجبات "كنتاكي فرايد تشيكن" ألا تقتصر إمكانية اقتناء أعواد البخور الفريدة على اليانصيب، وأن تتاح على منصات المزاد مثل eBay قريبًا جدًا.