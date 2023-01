سقوط مروع للاعبة سيرك من ارتفاع شاهق .. خلال فقرة استعراضية ( فيديو)

سقطت لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، لترتطم بالأرض بقوة وسط صيحات الذعر من الحضور.

وفي الواقعة التي شهدها سيرك في مدينة تامبيكو شرقي المكسيك مؤخرا، أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ.

وبعد سقوطها بدت ميا مستلقية بلا حراك، وأطفأ مسؤولو السيرك الأضواء بينما هرع زملاؤها لتفقدها.

ووفق "سكاي نيوز عربية" نقلت اللاعبة إلى مستشفى في تامبيكو على الفور، ولحسن الحظ لم تتعرض لإصابات خطرة، وغادرت المستشفى لاحقا.

وقالت إدارة السيرك في بيان: "كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد".

وأضافت: "كان السقوط دراميا. ومع ذلك لم تكن هناك كسور أو أضرار داخلية لميا".

وحسب وسائل إعلام محلية، استؤنف عرض السيرك كما هو مخطط له بعد الواقعة.

~13.01.2023

Tampico, Tamaulipas, Mexico. A circus acrobat fell from a height of more than 5 meters. The girl did not have any fracture. pic.twitter.com/R2hFkYUt1C