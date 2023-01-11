تجربة دبي الرائدة في مجال الإعلام نموذج مُلهم

أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام منى غانم المرّي نجاح دبي في ترسيخ موقعها كمركز رئيس للإعلام في المنطقة، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة نحو تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع العالم، وبما يكفل مواكبة أهم التطورات الإعلامية على الصعيدين المهني والتقني، مشيرة إلى حرص دبي على مشاركة تجربتها الغنية في هذا المجال وكيف تمكنت برؤية وتوجيهات القيادة من بناء مكانة عالمية كمركز رئيس للإعلام يضم آلاف الشركات المتخصصة في مختلف التخصصات الإعلامية والمقار الرئيسة والإقليمية لكبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

جاء ذلك، خلال تنظيم مجلس دبي للإعلام أمس، ورشة عمل استضاف خلالها وفداً رسمياً من كبار مسؤولي الاتصال الحكومي في جمهورية صربيا الصديقة، وذلك بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وفي إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى الدولة، وضمن علاقات التعاون الوثيقة بين الجانبين في مختلف مجالات التطوير والتحديث الحكومي، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإعلام الحكومي والاتصال الاستراتيجي.

ورحّبت منى المرّي، بالوفد الصربي، لافتة إلى أهمية هذه الزيارة بما تمثله من فرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الجانبين في مجال الإعلام الحكومي والاتصال الاستراتيجي. وقالت إن مجلس دبي للإعلام حريص على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتأكيد نهج دبي المستمر في مد جسور التعاون وتعزيز الشراكات البناءة ضمن مختلف المجالات، فيما يأتي القطاع الإعلامي ضمن أوائل القطاعات التي تجسد هذا النهج.

من ناحيتهم، أعرب أعضاء الوفد الصربي عن عميق تقديرهم لما استمعوا له خلال ورشة العمل حول أدوار وإسهامات مجلس دبي للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنظومة العمل المتكاملة التي اعتبروها نموذجاً مُلهماً في مجال الاتصال الاستراتيجي والإعلام الحكومي، مؤكدين حرصهم على تفعيل التعاون بين الجانبين في هذا المجال وضمن مساقات تكفل مواصلة تبادل الأفكار والتجارب والممارسات الناجحة وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين، متمنين لدبي ودولة الإمارات مزيداً من التطور والتقدم والازدهار.

مكانة رائدة

وخلال ورشة العمل، قدمت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام نهال بدري، شرحاً حول دور ومهام المجلس في ضوء الأهداف التي تأسس من أجلها وفي مقدمتها توحيد الجهود الإعلامية في دبي لتبنّي رؤية شاملة واستراتيجية فعالة وذات تأثير ونتائج إيجابية محلياً وإقليمياً وعالمياً، فضلاً عن تطوير استراتيجية الإعلام بصورة تعزز مكانة دبي كمركز إعلامي رائد على مستوى المنطقة والعالم.

وتناول العرض الخطوط العريضة لآليات عمل المجلس والرؤية التي يعمل في نطاقها والمسارات التي حددها لضمان تطوير القطاع الإعلامي في دبي بصورة تواكب التطور العالمي الكبير في مجالات الاتصال، ويضمن حفاظ دبي على المكانة المتميزة التي رسختها كوجهة رئيسة للإعلام والأنشطة الإبداعية في المنطقة، لاسيما مع التركيز على القطاعات الإعلامية الجديدة والاستفادة من الفرص التي تتيحها تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء و«البلوك تشين»، تعزيز فرص نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي في دبي، وتعزيز قدرات البيئة الداعمة التي توفرها الإمارة لمختلف المؤسسات الإعلامية التي رأت فيها المقر الأنسب لإطلاق أعمالها في المنطقة.

وتطرق العرض إلى المحاور الأساسية التي يركز عليها مجلس دبي للإعلام في استراتيجيته التطويرية، ومن أبرزها إعداد وتدريب الكادر الإعلامي الوطني وتزويده بكل عناصر الدعم التي تكفل له تحقيق أداء متميز يعزز من تنافسية الإعلام المحلي والوصول به إلى مستويات عالمية.

كما تضمنت ورشة العمل معلومات شاملة حول مهام ومشاريع ومبادرات المكتب الإعلامي لحكومة دبي والتي يتم تنفيذها من خلال الإدارات الرئيسة التابعة له، وتشمل نادي دبي للصحافة، وإدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية، و«براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

مبادرات

من ناحيتها، سلطت مديرة نادي دبي للصحافة الدكتورة ميثاء بوحميد، خلال اللقاء، الضوء على أبرز الفعاليات التي يواصل من خلالها النادي توثيق روابط دبي مع مختلف مكونات المشهد الإعلامي الإقليمي والعالمي، ومد المزيد من جسور التعاون مع أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها منتدى الإعلام العربي وجائزة الإعلام العربي. واستعرضت المبادرات الرئيسة الأخرى للنادي ومنها منتدى الإعلام الإماراتي، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ودبي بودفست.

بينما استعرضت مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية علياء الذيب، المهام الرئيسة للإدارة، والتي تتشعب لتغطي العديد من الأهداف، وفي مقدمتها تأكيد مكانة المكتب الإعلامي لحكومة دبي كالمصدر الأول والموثوق للأخبار والمعلومات الاستراتيجية المتعلقة بإمارة دبي وقيادتها الرشيدة، توازياً مع وضع الأطر التنفيذية التي تكفل بناء وتعزيز روابط التعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، وتقديم كل أوجه المساعدة التي تمكنها من القيام بمهامها بصورة سهلة وفعالة في ما يتعلق بتغطية أخبار الإمارة، وأبرز المستجدات فيها، لاسيما الإنجازات الكبيرة التي تحققها في مختلف المجالات.

وخلال الورشة، قدمت مديرة «براند دبي» شيماء السويدي، شرحاً حول مواكبة المكتب الإعلامي لحكومة دبي في أسلوب عمله للتطور العالمي في الاتصال، والذي أصبح يركز في جانب كبير منه على توظيف القوة الناعمة كوسيلة فعالة من وسائل الاتصال الاستراتيجي، خصوصاً في ضوء ما تتمتع به دبي من مقومات تميز عديدة في مقدمتها مكانتها كملتقى للثقافات من خلال جاليات أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في تناغم تام فيها، وكمركز لاستقطاب المواهب والعقول المبدعة بكل التخصصات من مختلف أنحاء العالم، توازياً مع كونها محوراً تجارياً ومالياً عالمياً ونقطة جذب رئيسة للاستثمار والأعمال في المنطقة.

• أعضاء الوفد أعربوا عن عميق تقديرهم لما استمعوا له خلال ورشة العمل حول أدوار وإسهامات مجلس دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

منى المرّي:

• «دبي نجحت في ترسيخ موقعها كمركز رئيس للإعلام في المنطقة.. والسعي مستمر لتوسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات مع العالم».

• «مجلس دبي للإعلام حريص على ترجمة نهج دبي المستمر في مد جسور التعاون، وتعزيز الشراكات البنّاءة ضمن مختلف المجالات».

في مؤسسة دبي للإعلام

عقب ورشة العمل، زار الوفد الصربي مؤسسة دبي للإعلام إذ تفقّد مركز الأخبار التابع لها في مدينة دبي للإعلام، وكان في استقبال الوفد المدير التنفيذي للمحتوى الإعلامي سالم باليوحة، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات عبدالواحد جمعة، ورئيس مركز الأخبار والنشر رئيس تحرير صحيفة البيان سعود الدربي، ورئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية سارة الجرمن، ومدير الإعلام الرقمي خديجة المرزوقي.

واستمع الوفد إلى شرح حول مؤسسة دبي للإعلام وما تشمله من قطاعات إعلامية متنوعة تغطي كل مجالات البث الإذاعي والفضائي والنشر والصحف اليومية، وكذلك منصات الإعلام الرقمي التي تواكب بها المؤسسة التطور العالمي في مجال الاتصال.

مجتمع ضخم

زار الوفد مقر مدينة دبي للإعلام، وتابع عرضاً حول المنطقة الإعلامية الحرة وما تضمه من مجتمع متنامٍ من كبرى الشركات العالمية والإقليمية العالمية التي تتخذ منها مقراً رئيساً أو إقليمياً، إذ يقدر عدد شركات المنطقة الإعلامية الحرة بنحو 4000 شركة، يتبعها مجتمع ضخم من عشرات الآلاف من الإعلاميين والمتخصصين في مختلف الأنشطة ذات الصلة بقطاع الإعلام والمجالات المغذية له.

وأعرب أعضاء الوفد الصربي عن إعجابهم بما شاهدوه من عناصر تكشف عن مدى تطور قطاع الإعلام في دبي، وهو ما يواكب تنامي مكانتها العالمية كمركز رئيس للأعمال في المنطقة، مؤكدين حرصهم على مد جسور جديدة للتعاون بما يسهم في الاستفادة من تجربة دبي الرائدة في هذا المجال، وإتاحة المجال لتبادل المزيد من الزيارات التي تخدم في تفعيل هذا التعاون ضمن مختلف أطره المهنية.