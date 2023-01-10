«لحظات أبوظبي» ترسم 256 ألف «سعادة»

نجحت فعاليات الدورة الثانية من مبادرة «لحظات أبوظبي»، التي اختتمت أخيراً، في اجتذاب أكثر من 256 ألف زائر من مختلف الأعمار والثقافات، الذين استمتعوا بالمشاركة في أنشطة المبادرة وفعالياتها المتنوعة التي تستهدف كل فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن والأطفال.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، التي نظمت المبادرة، محمد البلوشي: «سعداء بنجاح (لحظات أبوظبي) التي نظمت فعاليات صممت بدقة لتناسب كل الفئات، في مختلف مناطق الإمارة، وأسهمت في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع». وأضاف: «حظيت المبادرة بإقبال لافت من أفراد المجتمع الذين استمتعوا بمختلف الأنشطة التي أضفت السعادة على وجوه الجميع»، مشيراً إلى أن نجاح الدورة الثانية، هو دليل على أن مثل هذه المبادرات الاجتماعية هي إحدى أكثر الطرق فعالية للتشجيع على التلاحم المجتمعي.

واستقطبت الفعالية الختامية لـ«لحظات أبوظبي» والتي نظمت في حديقة العاصمة، أكثر من 79 ألف زائر.