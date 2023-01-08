LOEWE للعطور تطلق شمعة «الأرنب الصيني»

أطلقت علامة LOEWE للعطور «شمعة معطرّة» جديدة على شكل حيوان لطيف، وتتميز برائحة شهية جذابة وألوان حيوية ومرحة تبشر بالخير.

وتأتي «الشمعة» الجديدة على شكل أرنب لتتكامل مع جمال تصميم حقيبة Bunny الأيقونية من LOEWE، وتتميز برائحة عطرية متوسطة القوة بنفحات حلوة برائحة الشوكولاتة البيضاء والأرز والكارميل والفانيليا والكريمة.

وتتوافر شمعة Bunny المصنوعة بحِرفية من الشمع بثلاث تدرّجات لونية مميزة تضم الوردي اللطيف والأصفر الغامق والرمادي الفاتح، بحيث يجسّد كل لون الحظ السعيد احتفالاً بسنة الأرنب الصيني.

وتضفي رائحة شمعة Bunny العطرية وبريقها المريح تجربة جديدة على مجموعةYear of the Rabbit الجديدة من الملابس الجاهزة والإكسسوارات المصنوعة بحِرفية عالية، احتفالاً بالربيع والأرنب اللطيف.

• تتميز الشمعة برائحة جذابة وألوان حيوية ومرحة تبشر بالخير.