مليون كتاب في «مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل»

بأكثر من مليون كتاب، تستعدُّ مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتنظيم الدورة الثامنة من (مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل) خلال الفترة من 1 ولغاية 4 فبراير 2023 في حديقة النخيل، على ضفاف بحيرة خالد في الشارقة.

والمهرجان هو الأول والأكبر من نوعه في الإمارات، حيث دأبت المدينة على تنظيمه دورياً منذ عام 2006، وكانَ يحمل سابقاً اسم «مهرجان الكتاب المستعمل»، وتعرضُ فيه الكتب الجديدة والمستعملة، لتباع للجمهور بأسعار رمزية، على أن يخصص ريعه لدعم الخدمات التي تقدمها المدينة لطلابها من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية. ويهدف المهرجان إلى تعزيز قيمة الكتاب وأهميته عبر تشجيع القراءة وحب الاطلاع، لتنمية وتعزيز روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية، وإقامة نشاط ترفيهي وثقافي جاذب لكل الجنسيات والفئات العمرية، والاهتمام بإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم الأشخاص غير المعاقين من فئات الأطفال والشباب، وتوفير إيرادات مالية للمدينة بطريقة مبتكرة ذات مردود معنوي وثقافي.

وقال المنسق العام للمهرجان جهاد عبدالقادر، إن الدورة السابقة التي نظمتها المدينة تحت شعار (اقتنِ كتاباً.. تُنر درباً) ضمنَ فعاليات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، استضافت أكثر من 80 ألف زائر نظراً لما يتيحه المهرجان من كتب قيّمة بأسعار رمزية جداً (من درهمين وحتى 20 درهماً)، بالإضافة إلى مساهمته في تعريف الناس بما تقدمه المدينة لطلابها من خدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

يُذكر أن الباب مفتوح أمام الراغبين في التبرع بكتبهم، حيث يتم استقبال هذه التبرعات في مقر مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمنطقة اليرموك، وخلال أيام المهرجان في أرضه بحديقة النخيل في الشارقة.

• 80 ألف شخص زاروا المعرض في دورته الماضية.

• المهرجان يعرض كتباً قيّمة بأسعار رمزية جداً بسعر درهمين إلى 20 درهماً.