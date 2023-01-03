سيرك دو سوليه يطل بـ «كوكا كولا أرينا»

يعود سيرك دو سوليه، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، إلى دبي لتقديم عرضه المميز «أوفو» في كوكا كولا أرينا، خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير الجاري.

وأعلن السيرك أن العرض الاستثنائي سيأخذ الجمهور في رحلة مدهشة لاستكشاف جمال التنوّع البيولوجي بكل ألوانه وحيويته، من خلال استعراض الألعاب البهلوانية الذي يسلط الضوء على الشخصيات والأشكال الفريدة لأنواع الحشرات المختارة، على أنغام الموسيقى.