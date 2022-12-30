الكشف عن قصة حب جمعت الأسطورة الراحل بيليه بفنانة مصرية شهيرة (صور)

كشفت وسائل إعلام مصرية عن قصة حب جمعت بين الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، والفنانة المصرية الكبيرة زبيدة ثروت في سبعينيات القرن الماضي.

وكانت الراحلة زبيدة ثروت، تحدثت في أحد حواراتها عن مفاجأة من العيار الثقيل مرتبطة بالنجم البرازيلي بيليه، مشيرة إلى أنها جمعتها به قصة حب وإعجاب.

وقالت ثروت في الحوار التلفزيوني الذي أجري في عام 2005، إن المقابلة التي جمعت بينهما كانت في سبعينيات القرن الماضي في دولة الكويت، وبالرغم من التقاط الصور معه قالت إنها لم تكن على معرفة به لأن كرة القدم لم تكن من أولوياتها.

وقالت زبيدة ثروت إن بيليه كان يطاردها أينما تواجدت، وعرض عليها الزواج والسفر معه إلى البرازيل، لكنها لم تستطع التفاهم معه بسبب عدم إجادته للغة الإنجليزية أو العربية، مؤكدة أنها كانت تنظر إليه دون أن تفهم ما يقوله.

وأضافت أن بيليه ألبسها طوقا من الورد خلال حفلة بالكويت، وأنه عبر عن إعجابه الشديد بها وبعد عودتها إلى القاهرة اتصل بها ولكنها لم تكن تعلم مصداقية حبه لها، وأكدت أن العلاقة لم تتطور بعد هذه المكالمة.

وتوفي مساء أمس الأسطورة البرازيلية بيليه عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية، خلال الأيام القليلة الماضية.