فيلم الأسبوع.. أفاتار: طريق الماء

Avatar: The Way of Water

أفاتار: طريق الماء

المدّة: 3 ساعات و10 دقائق

النوع: مغامرة وتشويق



القصة:

يعيش جيك سولي مع عائلته الجديدة على كوكب باندورا. وبمجرد عودة الخطر الذي يفرض عليه إنهاء ما كان قد بدأه سابقاً، يتوجّب على جيك العمل مع نيريتي وجيش نافي في سباق محموم لحماية كوكبهم.

إخراج: جيمس كاميرون



تمثيل: الممثلون: ميشيل يوه، زوي سالدانا، سام ورثينجتون، كيت وينسلت، جوفاني ريبيسي، سيغورني ويفر



شاهدوه في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.com