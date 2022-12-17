يحوي 1500 سمكة غريبة.. تحطم أضخم "أكواريوم" بالعالم في برلين

تحطم حوض أسماك ضخم في برلين كان يأوي نحو 1500 سمكة غريبة الشكل، اليوم الجمعة، لينسكب مليون لتر من المياه ويتناثر الحطام على طريق ضخم في منطقة ميته المزدحمة، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ الألمانية.

وهرع حوالي 100 فرد من خدمات الطوارئ إلى الموقع، وهو مجمع فخم يحوي فندق راديسون ومتحفا ومتاجر ومطاعم بالإضافة إلى ما يقول مجمع دوم أكواري إنه أضخم حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم بارتفاع 14 مترا.

من جهتها، قالت شرطة برلين عبر "تويتر" إنه "بالإضافة إلى الأضرار البحرية التي لا تصدق... أُصيب اثنان من شظايا الزجاج".

وأفاد متحدث باسم خدمة الإطفاء في برلين أن "أفراد خدمات الطوارئ لم يستطيعوا دخول الطابق الأرضي في المبنى بسبب الحطام"، مضيفًا أنه جرى إرسال كلاب البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وقال المتحدث إن سبب انفجار حوض الأسماك ليس واضحا، فيما لم تعلق خدمة الإطفاء أو الشرطة على مصير الأسماك.