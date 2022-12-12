فيديو.. سرقة 5 سيارات فاخرة في بريطانيا والشرطة تنشر المقطع بحثا عن اللصوص

سرقت خمس سيارات فاخرة ونادرة بقيمة 700000 جنيه استرليني ، أي ما يزيد على 855000 دولار، من منطقة بولفان الصناعية في اسيكس ، المملكة المتحدة.

التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو لعملية السرقة الجريئة ، والتي تظهر أن اللصوص اقتحموا الوحدة في 11 نوفمبر وسرقوا السيارات بسهولة.

ويُظهر مقطع الفيديو ، الذي تبلغ مدته دقيقة و 15 ثانية وتمت مشاركته على حساب شرطة اسيكس على تويتر ، اللصوص يسرقون السيارات باهظة الثمن في أقل من 60 ثانية.

وشوهد اللصوص فيما بعد يقودون المركبات الفاخرة بعيدًا.





We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.



Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI — Essex Police (@EssexPoliceUK) December 5, 2022

شاركت شرطة اسيكس مقطع الفيديو مع تعليق نصه ، "نحن نحقق حاليًا في حادثة سرقت العديد من السيارات الفاخرة من وحدة على طريق برينتوود في بولفان في 11 نوفمبر ، هل شاهدت شيئا مريبا؟ إذا حدث ذلك ، يرجى الاتصال بنا. "

ووفقًا لموقع WalesOnline الإخباري، تم نقل سيارة سباق نادرة من طراز Ariel Atom وسيارة Mercedes-Benz A45 AMG 4matic و Porsche Cayenne و Porsche 911 Carrera و Mercedes Maybach جميعًا في تلك الليلة في الساعة 4.44 صباحًا.

وذكر التقرير كذلك أن "الشرطة لا تزال تبحث عن المخالفين ، بعد أن استعادت سيارة مرسيدس مايباخ. إنهم يناشدون أي شخص شاهد السرقة أو لديه كاميرا dashcam أو CCTV للإبلاغ".