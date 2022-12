فيديو.. سرقة 5 سيارات فاخرة في بريطانيا والشرطة تنشر المقطع بحثا عن اللصوص

سرقت خمس سيارات فاخرة ونادرة بقيمة 700000 جنيه استرليني ، أي ما يزيد على 855000 دولار، من منطقة بولفان الصناعية في اسيكس ، المملكة المتحدة.

التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو لعملية السرقة الجريئة ، والتي تظهر أن اللصوص اقتحموا الوحدة في 11 نوفمبر وسرقوا السيارات بسهولة.

ويُظهر مقطع الفيديو ، الذي تبلغ مدته دقيقة و 15 ثانية وتمت مشاركته على حساب شرطة اسيكس على تويتر ، اللصوص يسرقون السيارات باهظة الثمن في أقل من 60 ثانية.

وشوهد اللصوص فيما بعد يقودون المركبات الفاخرة بعيدًا.





We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.



Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI