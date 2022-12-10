«مهرجان الشتاء» في جزيرة المارية

أعلن الغاليريا جزيرة المارية في أبوظبي، عن عودة احتفالية «مهرجان الشتاء» التي تتميز بباقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية التي يتحول خلالها المركز إلى أرض ساحرة من العجائب الشتوية خلال الفترة ما بين 9 و25 ديسمبر الجاري.

ويستهل الغاليريا جزيرة المارية موسم الأعياد بفعالية إضاءة شجرة عيد الميلاد، حيث سيتمكن الضيوف من زيارة ركن سانتا كلوز يومياً من 10 صباحاً حتى 10 ليلاً ابتداء من اليوم حتى 29 ديسمبر لفرصة اللقاء بسانتا ومعاونيه الأقزام ومشاهدة الديكورات الاحتفالية وشجرة عيد الميلاد الضخمة، والتقاط أجمل مقاطع الفيديو والصور التذكارية ومشاركتها مع الأصدقاء والأحبة في مختلف أنحاء العالم.

كما سيتمكن زوار الغاليريا من كتابة الرسائل إلى «سانتا كلوز» والتعبير فيها عن أمنياتهم للعام الجديد لفرصة الفوز بهدايا مميزة، حيث سيقوم سانتا كلوز أسبوعياً بلقاء الفائزين المحظوظين وتسليمهم الهدايا يومي 22 و23 ديسمبر.