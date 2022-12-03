عروض مبهرة في القرية العالمية احتفاء بـ «عيد الاتحاد»

تواصل القرية العالمية تقديم باقة من العروض الموسيقية الرائعة، والأنشطة الترفيهية المميزة لضيوفها في إطار احتفالاتها بـ«عيد الاتحاد الـ51» لدولة الإمارات، والتي تستمر حتى 4 ديسمبر الجاري.

ومن بين الفعاليات التي تقدمها القرية لضيوفها من جميع أنحاء العالم، خلال احتفالاتها بعيد الاتحاد، التي تقام تحت شعار «معاً أكثر إشراقاً»، عرض فني رائع لأوركسترا مؤلفة من 33 عضواً، تعزف أشهر الألحان العربية الكلاسيكية.

تستهلّ الأوركسترا عرضها الفني تحت عنوان «أمة الشمس والقمر»، بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيشي بلادي»، ثم تقدّم مجموعة من الأغنيات الوطنية والألحان التراثية، احتفاء بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، وتكريماً لإنجازاتها المميزة.

ويستضيف المسرح الرئيس في القرية العالمية عدداً من العروض الثقافية من أجنحة القرية العالمية الـ27، وذلك لإبراز روح التعايش والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتكتسي القرية العالمية خلال احتفالاتها بعيد الاتحاد التي تستمر حتى 4 ديسمبر، بألوان علم دولة الإمارات، وتضيء سماءها بعروض مذهلة للألعاب النارية والتي تحمل أيضاً ألوان علم الدولة.