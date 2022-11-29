أندريا بوتشيلي بعد حفله في جزيرة ياس: شكراً جمهور الإمارات

أحيا الفنان الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي أمسية في الاتحاد بارك بجزيرة ياس في أبوظبي؛ وأدى المبدع الإيطالي خلال زيارته الخامسة إلى العاصمة الإماراتية، مجموعةً من أشهر أعماله الكلاسيكية.

وبدأت الأمسية التي استمرت 90 دقيقة بعرض لفرقة الأوركسترا قبل أن يصعد بوتشيلي المرشح مرات عدة للفوز بجائزة غرامي، إلى المسرح ليأخذ الجمهور بعدها في رحلة قدم خلالها مجموعة من الأغاني المميزة وسط تفاعل كبير من الحضور.

وشهدت الأمسية العديد من الأداءات الثنائية بين بوتشيلي والسوبرانو الرومانية كريستينا باسارويو.

ووجّه بوتشيلي تحية إلى جمهوره في الإمارات. وقال: «أشكركم على وجودكم في الحفل، وسعيد جداً بالعودة إلى أبوظبي، فهي وجهة محبوبة لدي».