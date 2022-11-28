زوجان صينيان يعاقبان طفلهما لمشاهدته التلفاز لمدة طويلة بعقوبة غريبة .. فيديو

أثار زوجان صينيان الجدل مؤخرا عبر الإنترنت بعد معاقبة طفلهما لمشاهدته التلفاز لوقت أطول من المسموح بإجباره على البقاء يقظا لمشاهدة التلفاز طوال الليل.

وفيما يتعامل معظم الآباء الحديثين في مرحلة ما مع تعلق أطفالهم بالشاشات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، يميل بعضهم لوضع عقوبات صارمة لعدم تحول أطفالهم إلى "مدمنين صغار".

وتدور قصة المعاقبة "بقضاء وقت أكثر في مشاهدة التلفاز" في أن الزوجين ، اللذين ينحدران من مقاطعة هونان الصينية ، خرجا من المنزل مساء 11 نوفمبر وطلبا من ابنهما البالغ من العمر 8 سنوات إنهاء واجباته المدرسية والنوم في الفراش في الساعة 8:30.

لكن عندما عادوا في وقت لاحق من تلك الليلة ، وجدوه على الأريكة يشاهد التلفاز رغم أن وقت نومه قد فات. علموا أيضًا أنه لم يقم بواجبه المنزلي ، فقررا تلقينه درسًا.

إذ منع الزوجان ابنهما من الذهاب إلى غرفته للنوم وأجبراه على مشاهدة "برامجه المفضلة" طوال الليل.

بينما وثقت كاميرات المراقبة مكافحة الطفل للبقاء مستيقظا ومحولاته المتعددة للذهاب إلى غرفته للنوم، إلا أن والدته تعيده وتجبره على مشاهدة المزيد من التلفاز.

في حوالي الساعة 2 صباحًا ، سجلت الكاميرا مقطعا للطفل وهو يبكي ويتوسل إلى والدته للسماح له بالنوم ، لكن دون جدوى.

وعندما يغفو الطفل على الأريكة كان والداه يوقظانه لإجباره على مشاهدة المزيد من التلفاز.

ووفقًا للتسجيل الزمني الذي أظهرته كاميرا الراقبة CCTV ، لم يُسمح للصبي بالنوم إلا في حوالي الساعة الخامسة صباحًا.

يزعم والدا الطفل أنه تعلم درسا وعلى الرغم من أن الصبي قد يتجنب مشاهدة التلفاز لفترة من الوقت ، إلا أن الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي تساءلوا عما إذا كان الأمر يستحق ذلك.

