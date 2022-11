اكتُشفت عبر الأشعة السينية.. قطة حية في أمتعة مسافر عن طريق الخطأ

فوجئ موظفو الأمن في مطار مدينة نيويورك مؤخرًا باكتشاف وجود قطة داخل أمتعة أحد الركاب التي تم تسليمها قبل انطلاق الرحلة.



وقبل أن يتم تحميل الأمتعة على متن الطائرة في مطار جون إف كينيدي الدولي ، اكتشف أحد حراس الأمن قطة حية داخل إحدى حقاب الركاب خلال مرورها عبر جهاز الأشعة السينية بالمطار.

وشاركت إدارة أمن النقل (TSA) سلسلة من الصور على "تويتر" تظهر القطة تحت الأشعة السينية وداخل الحقيبة.





We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC