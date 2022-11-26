«FERRAGAMO» نسخة جديدة من النظارة الشمسية الأكثر طلباً

في خريف وشتاء 2022، تقدم علامة «Ferragamo» إصداراً جديداً لواحدة من نظاراتها الشمسية الأكثر طلباً: حيث تتمتع بموديل خالد ذي تصميم جريء وجذاب يشهد على براعة الدار في استخدام الألوان. نظراً لتصنيعه من خامات ممتازة باهتمام بالغ بالتفاصيل، ويُعد هذا الإطار المميز بمثابة تعبير مثالي عن تقاليد «Ferragamo» الحرفية والأناقة الإيطالية الجوهرية.

ويتميز التصميم الأنثوي بواجهة بتصميم الفراشة مع عدسات غير متدرجة وأذرع مدببة منقوشة بالشعار المعدني الذي يُعد علامة على التطور العصري. ويتوافر الموديل بلون «Black» الكلاسيكي، وواجهة بلون «Dark Brown» مع أذرع بلون «Violet»، وتصميم واجهة بلون «Dark Green» مع أذرع بلون «Peony Pink».