«كارثة كبيرة»لبافاريا ..لصوص يسرقون كنزا ثمينا من أحد متاحف ألمانيا

سرقت مجموعة من اللصوص كنزاً من العملات الذهبية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من اليوروهات من متحف ألماني بعد تعطيل اتصالات الهاتف والإنترنت داخل المكان على ما يبدو.

ووفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت الشرطة المحلية إن العاملين في متحف «السلتيك والرومان» الكائن في منطقة مانشينغ بولاية بافاريا الألمانية اكتشفوا أمس (الثلاثاء) تحطم زجاج إحدى وحدات العرض وسرقة المعروضات الموجودة بداخلها، وهي عبارة عن 450 قطعة نقود ذهبية.

ولم يقدم المحققون أي تفاصيل أخرى بشأن الظروف التي تمت بها السرقة، لكنَّ المسؤولين المحليين سلَّطوا الضوء على تعطيل خدمات الهاتف والإنترنت في ذلك اليوم.

وقال رئيس بلدية مانشينغ، هربرت نيرب، «المتحف في الواقع هو موقع شديد الحراسة. لكن كل الاتصالات بالشرطة قُطعت في ذلك اليوم».

ووصف نيرب سرقة «هذا الكنز» بأنه «كارثة كبيرة» لبافاريا بأكملها.

وكانت مجموعة العملات الذهبية من أبرز معالم متحف سلتيك والرومان، وقد تم اكتشافها في عام 1999، وتعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد وتبلغ قيمتها «عدة ملايين من اليوروهات»، وفقاً للشرطة.