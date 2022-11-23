من مليونير إلى بائع نقانق متجوّل.. رجل صيني يحاول سداد ديون بقيمة 6.4 مليون دولار

وضع المليونير الصيني السابق "تانغ جيان"، الذي أعلن إفلاسه، خطة لتسديد ديونه البالغة 46 مليون يوان، حوالي 6.4 مليون دولار، عن طريق بيع النقانق المشوية.

ولاقت خطة جيان لسداد ديونه استحسان الجمهور بعدما أعلن عن عزمه العمل كبائع متجول على كشك في مدينة هانغتشو بشرق الصين.

جيان هو مالك سابق لسلسلة من المطاعم وصاحب ثروة كبيرة كان قد جمعها في عمر الـ 36 قبل أن يقرر دخول مجال جديد في عالم الأعمال استنزف ثروته بالكامل.

ورغم بيع مطاعمه ومنازله وسياراته، ظل مديونا بميلغ 6.4 مليون دولار، ليلجأ لبيع النقانق.

يقول جيان: "كل واحد منا يعيش حياة مليئة بالتحديات ويواجه العديد من الصعوبات ، لكن يجب أن نتمسك بروح عدم الهزيمة".

قال إنه غير متأكد متى سيكون قادرًا على سداد ديونه لكنه يعتقد أن ذلك ممكن الحدوث.

وقال "علينا أن نتعلم كيف نواجه الصعوبات بهدوء وأن نمضي قدما بشجاعة".

كما شجع جيان الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو أحباءهم على اكتساب القوة.

وأضاف: "لقد ولدنا بلا شيء. لماذا نخاف من البدء من جديد؟".

أثرت قصة جيان على الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي ، وأشاد الكثيرون بمرونته وموقفه الإيجابي تجاه ظرفه.

وعلق أحدهم: "إنه رجل قلبه شجاعة ومسؤولية. أقدم له التحية!"

بينما كتب آخر: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سأكون إذا اضطررت إلى سداد هذا المبلغ. قد أنهار."