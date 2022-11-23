إنقاذ مريض توقف قلبه مرتين خلال 40 دقيقة في السعودية

نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمجمّع الملك عبدالله الطبي في مدينة جدة، في إنقاذ حياة مريض توقف قلبه مرتين خلال 40 دقيقة في عملية دقيقة، حسب وكالة الأنباء السعودية، أمس.

وأكدت «صحة جدة» أن المجمّع استقبل الحالة بعد التنسيق مع أحد المستشفيات العامة بالمنطقة كحالة إنقاذ حياة، بعد أن بيّنت نتائج الفحوص الطبية وجود احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب، ما تسبب في توقف قلب المريض مرتين.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية المشرفة على الحالة قررت إخضاع المريض للتنفس الاصطناعي، وتركيب أجهزة طبية داعمة للقلب للحفاظ على حياة المريض لاستقرار الوظائف الحيوية له، ثم نقله إلى معمل القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة تداخلية علاجية عاجلة، لوضع دعامة في الشريان الأمامي النازل مع وضع بالون داعم لضغط الدم.

وأوضحت أن المريض نقل بعد العملية إلى جناح العناية القلبية تحت الملاحظة الطبية حتى تماثل للشفاء تدريجياً، وبعد استقرار الحالة الصحية في اليوم التالي فصلت الأجهزة الداعمة للقلب وكذلك جهاز التنفس الاصطناعي، وأعطي إذن الخروج الطبيعي له بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية.