قتيلان و80 مصاباً في تصادم بين طائرة وسيارة إطفاء (فيديو)

قالت مجموعة خطوط "لاتام" الجوية التشيلية إن طائرة تابعة لها اصطدمت بعربة إطفاء على المدرج أثناء إقلاعها من المطار في ليما عاصمة بيرو الجمعة مما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الإطفاء.

وأفادت وزارة الصحة في بيرو بأن 20 راكبا يتلقون العلاج وإن اثنين على الأقل في حالة خطيرة. وأضافت الوزارة أن 61 شخصا نقلوا إلى عيادات ومستشفيات قريبة من مطار خورخي تشافيز الدولي.

ولم يتضح ما إذا كان هذا بسبب إصابات أو إجراء احترازي.

وقدم الرئيس بيدرو كاستيلو تعازيه لعائلتي رجلي الإطفاء في بيان على تويتر، قائلا إنه يتوجه بالدعاء من أجل شفاء المصابين.

ولم يتضح سبب دخول عربة الإطفاء إلى المدرج أثناء إقلاع الطائرة، وقال مكتب الادعاء إنه يحقق في الحادث.

ووفق "سكاي نيوز عربية" تعد هذه ثاني حادثة في أقل من شهر لشركة طيران "لاتام"، بعد أن تعرضت إحدى طائراتها للضرر أثناء عاصفة شديدة أجبرتها على الهبوط اضطراريا.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تصطدم بعربة الإطفاء أثناء انحرافها من على المدرج، ثم تشتعل فيها النيران سريعا وينبعث منها الدخان قبل أن تتوقف.

A fire truck entered the runway and collided with the LATAM A320 NEO that was taking off at Jorge Chavez airport in Lima, Peru#Peru pic.twitter.com/OYZia5W45V