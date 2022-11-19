فندق بلازو ڤيرساتشي دبي.. عرض مميز لعطلة كأس العالم

يستعد فندق بلازو ڤيرساتشي دبي، الذي يُعتبر الوجهة الأفخم في المدينة، للترحيب بعشاق لعبة كرة القدم، ليستمتعوا بعطلة فاخرة تتيح لهم فرصة الفوز بالتذاكر لمشاهدة المباريات في قلب الحدث.

ويحرص الفندق على تقديم أفضل إقامة فاخرة إلى ضيوفه، كما يتيح للضيوف الذين يحجزون تذاكرهم قبل 20 نوفمبر الجاري، فرصة الفوز بتذاكر لحضور مباريات كأس العالم والاستفادة من عروض مميزة خلال فترة الإقامة، تشمل خدمة النقل ذهاباً وإياباً إلى المطار، والفطور يومياً لشخصين راشدين في مطعم «جياردينو» الحائز جوائز، إلى جانب مساج في السبا لمدة 60 دقيقة وحسم بنسبة 20% على علاجات المساج والمأكولات والمشروبات.

أما للمشجعين الذين يفضلون مشاهدة المباريات من راحة الفندق، فلم يوفر بلازو ڤيرساتشي دبي جهداً، وأعد فسحة لبث المباريات مباشرةً على شاشات ضخمة، إلى جانب العروض الترفيهية للحفاظ على أجواء الحماس طوال بطولة كأس العالم.