«عملاق في المدينة» يتجوّل بين معالم أبوظبي

تمثل العاصمة أبوظبي مصدر إلهام للعديد من صنّاع المحتوى في المنطقة والعالم بفضل ما تتضمنه من معالم أيقونية أسهم في تصميمها كبار مبدعي التصميم المعماري العالميين، وما تتمتع به هذه المباني من خصائص فريدة تتوافق مع معايير الاستدامة والأناقة والحداثة. وخلال زيارته لأبوظبي أخيراً ضمن دعوة تلقاها من «ديستنيشن أبوظبي»، استلهم صانع المحتوى البريطاني دنكان إيفانز من معالم المدينة سلسلة من الصور المتخيلة تحت عنوان «عملاق في المدينة، تحول فيها إلى عملاق يتجول في أبوظبي ويبرز هذه المعالم بصورة مختلفة ورؤية خاصة به، معلقاً عبر حسابه على «إنستغرام»: «10 من الصور المفضلة لدي التي التقطتها خلال زيارتي الأخيرة لأبوظبي». مشيراً إلى أنه شاهد خلال زيارته العديد من المواقع والمعالم المعمارية الملهمة، وما يقدمه في هذه السلسة هو جزء مما تمتلكه المدينة من ثراء.

وشملت الصور كلاً من حلبة مرسى ياس، ياس ووتروورلد، أبراج البحر، عالم وارنر براذرز أبوظبي، مبنى مقر الدار، منتزه عالم فيراري، شاطئ أبوظبي، مبنى كابيتال جيت، عمارة الإبراهيمي. فظهر في لقطة وهي المفضلة عنده وهو يتحكم في سيارات السباق في حلبة ياس، وفي لقطة أخرى وكأنه يجمع العسل من أبراج البحر، وفي ثالثة وهو يحول عمارة الإبراهيمي إلى مثلجات، كذلك تضمنت السلسلة صورة لايفان وهو يطلق طائرة الاتحاد للطيران لتحلق نحو وجهتها، وصورة وهو يسند برج كابيتال جيت المائل، وصورة وهو يسكب المياه على مرتادي «ياس ووتر وورد» وغيرها من الصور، كما قام بنشر فيديو لكواليس التقاط هذه الصور وكيف قام بتنفيذها. ولاقت منشورات إيفانز تفاعلاً واسعاً من متابعيه من مختلف الجنسيات، كما تداولاتها منصات إخبارية رقمية مختلفة.