«ابتكارات للبشرية» تلتقي في دبي

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وعضو مجلس دبي تنطلق يومي 16-17 نوفمبر الجاري فعاليات مبادرة «ابتكارات للبشرية» بسلسلة من برامج وأنشطة تدعم تحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي، بمشاركة مجموعة كبيرة من المواهب الاستثنائية من طلبة الجامعات في جميع تخصصات العلوم والتقنية والتصميم من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك طلبة الجامعات من مناطق متفرقة من العالم بابتكاراتهم الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية من خلال 100 مشروع في واحدٍ من أكثر التجمعات الإبداعية تنوعاً، بهدف حشد الأفكار والمشروعات والتقنيات الرائدة لمعالجة أبرز التحديات التي يواجهها العالم، فيما تسهم المبادرة في تحفيز التغيير الإيجابي من خلال الاستفادة بقدرة الأوساط الأكاديمية والشراكات المتخصصة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات نافعة، حيث يتوافق الحدث مع روح المبادرة التي تتميز بها دبي، وتحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر «COP-28» في عام 2023.

وتُعد مبادرة «ابتكارات للبشرية» النسخة المطوّرة من «معرض الخريجين العالمي» الذي ركّز عبر دوراته المتعاقبة على التصميم، لتصبح المبادرة منصة متعددة التخصصات تهتم بالتطبيق العملي للأفكار المبدعة، برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومجموعة «أ.ر.م القابضة».

وتشمل فعاليات المبادرة احتفالاً للتميز الأكاديمي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، يضم معرضاً للحلول المقترحة ومنصة تجمع الأطراف الفاعلة ضمن برنامج الأثر العالمي. وتُمنح جوائز التميز الأكاديمي بقيمة 100 ألف دولار لأفضل المشروعات في مجالات البيئة والصحة والمجتمع وحلول الشركات كجزء من برنامج «جوائز ابتكارات للبشرية». وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوصول إلى المعرفة والمواهب والاستفادة منها لتكثيف العمل وبناء الشراكات، حيث يشمل برنامج المبادرة هذا العام عقد اجتماعات المائدة المستديرة ومناقشات وورش عمل لتحديد التحديات والحوافز والآليات اللازمة للسماح للابتكارات عالية الإمكانات بالانتقال من المختبرات الجامعية إلى أرض الواقع. وستتضمن المبادرة أيضاً مشاركة مجتمع رأس المال الاستثماري، والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجموعة «أ.ر.م القابضة»، التي أنشأت صندوقاً تمويلياً بقيمة 2.7 مليون دولار في عام 2019 لدعم الابتكارات ذات الأثر الإيجابي اجتماعياً.