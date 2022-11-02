ميغان تكشف صعوبة اختبار الجنسية البريطانية

كشفت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، أنها درست لاختبار الجنسية البريطانية أثناء إقامتها في المملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وتحدثت ميغان عن ذلك، خلال حلقة من البودكاست الخاص بها «آرتشيتايبس»، حيث استضافت سيدة كندا الأولى صوفي ترودو.

وكشفت زوجة الأمير البريطاني هاري أنها استعدّت للاختبار في المملكة المتحدة «قبل نحو عامين»، لكنها لم تكشف عما إذا كانت قد أجرت الاختبار بالفعل، أم أنها ببساطة درست من أجله.

وتنحّى هاري وميغان عن منصبهما بوصفهما أعضاء عاملين في العائلة المالكة عام 2020 وانتقلا إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وقالت الدوقة: «امتحان الجنسية هذا صعب جداً. كنت أدرس وسألت زوجي: (هل تعلم هذا؟ هل تعلم ذلك؟)، وأجاب بأنه ليست لديه أية فكرة أو إجابات عن بعض الأمور».

والتقت ميغان وصوفي ترودو لأول مرة في أسبوع الموضة في تورونتو، قبل 7 سنوات عندما كانت الدوقة لا تزال تمثِّل في مسلسل «سوتس».

وكشفت ميغان أيضًا أن صوفي «اعتادت أن ترسل لي تأملات صغيرة أثناء حملي مع ملاحظة صوتية للتشجيع». وأضافت: «لجأت إليها على مر السنوات للحصول على المشورة».

وفي بودكاست، الأسبوع الماضي، كشفت ميغان أنها «نيجيرية بنسبة 43 %». وعندما سُئلت عما إذا كانت تعرف مِن أين ينحدر أسلافها، قالت ميغان إنها لا تعلم، لكنها أرادت «البدء في التعمق بكل هذا».