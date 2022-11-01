ذهب متخفيا لاستلام الجائزة.. رجل صيني يخفي عن زوجته وابنه خبر ربحه 30 مليون دولار في اليانصيب لسبب "نبيل"

ربح رجل صيني جائزة قدرها 30 مليون دولار في اليانصيب، لكنه قرر عدم مشاركة الخبر مع أسرته.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، فإن الرجل "لي" ارتدى زيا كرتونيا يخفي شكله وملامحه خلال استلام الجائزة من أجل عدم الكشف عن هويته.



استلم لي جائزته يوم 24 أكتوبر وعاد إلى منزله بحوالي 23 مليون دولار بعد التبرع بحوالي 700 ألف دولار للجمعيات الخيرية ودفع ضريبة على المبلغ تقارب الـ 6 مليون دولار.

أما عن سبب هذا التكتم على الخبر، فبرره لي بأنه تجنبا لأن يصبح أفراد أسرته كسالى ومتغطرسين، إذ قال: "لم أخبر زوجتي وابني بأني ربحت هذا المبلغ. لأني أخشى أن يشعروا بتفوقهم على الآخرين، وأن يتوقفوا عن العمل الجاد والدراسة".

وأضاف: "أنا أشتري تذاكر اليانصيب دائما، ولكنني لم أحلم يوما بربح مبلغ كهذا.

لم يحدد لي كيف سيتصرف بالمبلغ، فهو يحتاج لبعض الوقت بحسب قوله.