أسرع حذاء في العالم.. يزيد من سرعة المشي 250 في المائة

ابتكر مهندسو شركة "شيفت روبوتيكس" ما وصفوه بـ "أسرع حذاء في العالم" ، وهو حذاء قادر على زيادة سرعة المشي لمرتديه بنسبة 250 في المائة.

سمي الحذاء "مون ووكرز" وتسعى الشركة من خلاله لإحداث ثورة في الطريقة التي يمشي بها الناس.

يستخدم الحذاء محركًا كهربائيًا بقوة 300 واط، متصلا بـ 8 عجلات دوارة ، توفر سرعة قصوى تبلغ 11 كيلومترًا في الساعة ومدى يصل إلى 10 كيلومترات.

يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في نظام الدفع للتكيّف مع طرق المشي المختلفة وجعل المشي يبدو طبيعيًا ، وفقًا لمصممي Moonwalkers.

تم تصميم الحذاء أيضًا ليكون سهل الارتداء والتشغيل، ولا يحتاج الإسراع سوى المشي بشكل أسرع، مع خيار إيقاف المحرك من أجل صعود السلالم أو المشي بشكل طبيعي.

أطلق فريق "شيفت روبوتيكس" حملة تمويل جماعي لجمع 90 ألف دولار للمساعدة في تصنيع الحذاء وطرحه في الأسواق.

وسيباع الحذاء مقابل 1399 دولارا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحذاء يدعم خوارزمية للتعلم الآلي، بحيث تحسّن من تجربة مرتديه مع الزمن، بعد التعرف على أسلوب المشي الخاص بالشخص، وطبيعة الطرقات التي يسير عليها، والعوائق التي يصادفها.







#Fast #Nimble #Safe

With #Moonwalkers, get to your destination in less than half the time with a 2.5X increase in your walking speed while maneuvering through crowds comfortably thanks to our control software and hardware.#mobility #ev #handsfree #shiftrobotics pic.twitter.com/HWkjOsUepH