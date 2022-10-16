انتحار امرأة أفغانية قبل توقيع عقوبة الرجم عليها

ذكر مسؤولون محليون في حركة طالبان أن امرأة بإقليم «جور»، وسط أفغانستان، انتحرت قبل أن ترجمها قوات حركة طالبان بالحجارة حتى الموت، بسبب هروبها من المنزل.

وكانت «طالبان» تعتزم رجم المرأة، التي فرّت من المنزل مع رجل، الجمعة، لكنها انتحرت لتفادي عقابها أمام الجميع، حيث رتبت «طالبان» لرجمها بشكل علني، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس.

ووفقاً لمسؤولين محليين، كان الرجل، الذي هـــربت معـــه المرأة من المنـزل، متزوجاً. وأعــــدمــــت «طالبان» الرجل المتزوج الخميس، حسب المسؤولين.

وطبقاً لمسؤول أمني لدى «طالبان»، فإن المرأة شنقت نفسها بغطاء رأس، منهية حياتها قبل أن تنال العقاب.