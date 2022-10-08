عروض من فندق «V»

يخصص فندق «V دبي» للضيوف الذين يرغبون في الاستمتاع في سفرهم بمفهوم الرجعية المستقبلي، حيث يلتقي أصحاب الرؤى الأنيقة والمتحمسون للثقافة ليعيشوا الحياة على أكمل وجه. جزء من أكبر منتجع حضري متكامل، كوريو كوليكشن من هيلتون، 33 طابقاً من الطاقة ترتفع على شارع الشيخ زايد المزدحم. سجّل وصولك في الطابق الـ30 من هذا الفندق المستقبلي واستمتع بإجازة في أي من الـ356 غرفة وجناحاً عصرياً للغاية مع أسرّة مستديرة مميزة وحفلة في سكاي فيلا المحاط بالأنشطة الجذابة والعرض الحي الكبير لا بيرل، على طراز لاس فيغاس، عرض مائي فاخر على مستوى عالمي أنشأه المدير الفني فرانكو دراغون.

ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بالعرض الأول في دبي لا بيرل من دراغون، الذي يدمج المواهب ذات المستوى العالمي والصور الجميلة في مسرح مائي حديث. كن مفتوناً بمجموعة من الفنانين العالميين الذين يؤدون مآثر مائية وجوية تخطف الأنفاس جنباً إلى جنب مع الإنتاج المسرحي المبتكر والتكنولوجيا المتطورة. إنه عرض بصري مائي مذهل لا ينبغي تفويته.

مع توفير 25٪ على المأكولات والمشروبات، في المطاعم مثل:

• ليفيل سيفن، وفي ديك، وسيدرا، الحبتور بالاس دبي، ومطعم بي كيو المطبخ الفرنسي. إضافة الى وورلد كت ستيك هاوس - في الحبتور بالاس دبي، ذا روف غاردنز، وغيرها من المطاعم تحت سقف فنادق الحبتور.