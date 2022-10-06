نيللي كريم تلمح أنها "تعرضت للعنف الزوجي واستحملت.. مرة واتنين وتلاتة"

كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم عن حقيقة تعرضها للعنف الزوجي، حيث قامت بتوجيه رسالة لكل امرأة قد تتعرض للعنف من زوجها.

والمحت كريم خلال لقائها ببرنامج "كلام نواعم" إلى تعرضها للعنف أكتر من مرة من زوجها السابق، وقالت "مفيش ست معدتش بتجارب صعبة لأن وقت الخناقة وعدم التفاهم كل واحد بيطلع أوحش ما عنده، في ناس بتعديها ويعرفوا يرجعوا لبعض والحياة تستمر وفي ناس مبتقدرش".

وأضافت: "لما بتسمعي من بعيد إن صديقة حصلها حاجة بتقولي استحملت إزاي ؟ لو أنا حصلي دا مش هستحمل استحالة، لما بتبقي في نفس الموقف بتستحملي مرة واتنين وتلاتة، بسبب إن بيكون لسه في حب وإن لسه عندك أمل إن الشخص يتصلح وإنه مش هيكررها تاني".

وتابعت: "من البداية ما دام العلاقة بقى فيها عدم ارتياح أنصح أن متكملش، لأن مفيش حد بيتغير".