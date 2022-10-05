امرأة تقتل رجلا انتقاما لقطة

اتُهمت امرأة من كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) بقتل رجل بعد "صدمه بسيارتها عمدا، انتقاما لقطة، بعد زُعمها أنها شاهدته وهو يحاول دهس في أحد الشوارع.

ووجهت الشرطة لهانا ستار إسير، 20 عامًا، تهمة القتل من الدرجة الأولى متسببة بوفاة فيكتور أنتوني لويس، 43 عامًا، حيث يتم احتجازها حاليًا بكفالة قدرها مليون دولار، في مواجهة حكماً بالسجن لمدة 25 عامًا في حالة إدانتها، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة أورانج.

وقعت الحادثة في 25 سبتمبر الماضي في أحد شوارع جراهام في سايبرس، وبحسب ما ورد في تقرير الشرطة، حين نزلت إيسر من سيارتها لأول مرة لمواجهة لويس بعد أن زعمت أنها شاهدته وهو يحاول دهس قطة في الشارع.

وقال التقرير أنها أخرجت هاتفها لتسجيل تبادل الحديث بالكامل ، والذي تضمن إلقاء ألفاظ نابية على فيكتور.



عادت بعدها إيسر إلى سيارتها وقادتها منعطفة تلقائيًا نحوه مباشرة، لتصدمه بسيارتها مما أدى إلى قذفه بعيدا بعد ارتطامه بغطاء المحرك والزجاج الأمامي ليستقر في الشارع ميتا.



وقال المدعي العام في مقاطعة أورانج تود سبيتزر: "أظهر هذا الإجراء تجاهلاً كاملاً لحياة الإنسان"، مشيرا إلى أن هذا العمل العنيف العشوائي ستتم مقاضاته إلى أقصى حد يسمح به القانون"

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز"، أن عائلة لويس أصدرت بيانًا منفصلاً يوم الأربعاء، قالت فيه إن الرجل قُتل أمام مبنى شقته مباشرة، وأنه كان أبًا لخمس بنات. وجاء في البيان أنه كان سيصير جدا في الخريف، وأنه "مات بين ذراعي أخيه الوحيد".

من جهتها قالت كيمبرلي إدز ، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام ، أنه "لم يتضح على الفور ما إذا كان ثمة قطة متورطة بهذه القضية بالفعل أم لا.