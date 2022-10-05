«قُم للمعلم».. مدينة إكسبو دبي تكافئ صنّاع الأجيال في يومهم

تحتفي «مدينة إكسبو دبي»، باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر، بتقديم التذكرة المميزة مجاناً لهم لزيارة أجنحة الرؤية وتيرا وألف والمرأة لمدة يوم واحد، صالحة من اليوم حتى السبت المقبل عند تقديم بطاقة هوية مدرسية.

وقالت رئيس التعليم والثقافة في «مدينة إكسبو دبي» مرجان فريدوني: «يلهم المعلمون شباب اليوم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصناع تغيير في المستقبل، ونتطلع إلى الترحيب بالمعلمين والمساعدين من جميع أنحاء الدولة مع هذه الهدية البسيطة التي نقدمها تعبيراً عن امتناننا».

وتأتي هذه البادرة بالتزامن مع كشف مدينة إكسبو دبي عن تفاصيل عروض برنامج إكسبو للمدارس الجديدة، والتي لاقت شعبية كبيرة لدى المجتمع التعليمي في دولة الإمارات، والتي توفر للطلاب من جميع الأعمار رحلات لا تُنسى ودروساً قيمة مع فرص للاكتشاف والتعلم واللعب عبر مجموعة من الرحلات الاستكشافية وورش العمل التفاعلية والعروض العلمية.

ولأن مدينة إكسبو دبي محورها الإنسان فأجيال المستقبل أولوية أساسية في قلب خططها وبرامجها، حيث تولي إدارة المدينة عناية خاصة بطلبة المدارس وتقدم لهم تجارب وفعاليات مُلهمة ضمن مبادرة رحلات إكسبو التابعة لبرنامح إكسبو للمدارس. وتشمل رحلات إكسبو للمدارس جولات استكشافية وتجارب غامرة ومرنة قابلة للتعديل حسب الاهتمامات والوقت المتاح.

وتتضمن الجولات رحلة تيرا في جناح الاستدامة ورحلة ألف جناح التنقل ورحلة ثقافية إلى جناحي الرؤية والمرأة، وتضم كل رحلة أنشطة تفاعلية وورش عمل تجمع الترفيه والتعليم. وتحمل ورش العمل عناوين تجسد مضمونها المميز، وتسلط الضوء على موائل الحيوانات وتدوير المياه.

وأشاد زوار بما تقدمه مدينة إكسبو دبي، وقال نائب رئيس المدرسة الثانوية في أكاديمية رافلز الدولية سايمون فوستر: «هذه هي المرة الثانية التي أُحضر فيها الطلبة إلى هنا وقد تأثرت كثيراً.. المرافق رائعة ومنظمة بشكل جيد، والطلبة يجدونها مميزة». وأضاف «كجغرافي أجد فكرة كيفية تقديم التنقل هنا رائعة، وما لفت نظري هو السير في الغرفة حيث توجد كرة أرضية ضخمة وعرض للاتصال عبر العالم في تلك المرحلة».

بينما قالت إينيز، وهي طالبة في أكاديمية رافلز الدولية: «تعلمت اليوم كيف تغير التنقل بمرور الزمن، من القرن الأول إلى القرن الـ21. الأمر مختلف تماماً عما نحن عليه الآن، لقد تعلمت أن التنقل موجود في كل ما يحيطنا، وأن هدفنا هو جعل العالم أكثر استدامة من خلال حركتنا وجعل العالم أسهل للتنقل».

من ناحيتها، قالت براون، وهي معلمة في مدرسة أركاديا: «لقد أحب الأطفال التجربة جداً. وكانوا متفاعلين ومتحمسين، وهذه السبيل الأفضل للتعلم»، مشيرة إلى أن ورش العمل كانت رائعة وغنية بالمعلومات، وتعلمت هي شخصياً شيئاً جديداً، كما تعلم الأطفال الكثير من الأمور الجديدة أيضاً.

ووصفت الرحلة بأنها «كانت تجربة عملية ممتعة، وسنعود مرة أخرى بالتأكيد».

ويبلغ سعر التذكرة المميزة 120 درهماً، وهي صالحة للاستخدام ليوم واحد، وتتيح التذكرة لحامليها زيارة أجنحة الرؤية والمرأة و تيرّا وألِف، وستشمل لاحقاً المزيد من الوجهات التي ستفتح أبوابها في مدينة إكسبو دبي، ويمكن الحصول عليها من منافذ بيع التذاكر الموزعة في مدينة إكسبو دبي وعبر الإنترنت. ويمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل وأصحاب الهمم زيارة الأجنحة دون مقابل بعد حصولهم على تذكرة مجانية من أحد منافذ بيع التذاكر في المدينة.

متعة وفائدة ومرح

عن الرحلات المدرسية في مدينة إكسبو دبي؛ قالت رئيس التعليم والثقافة في «مدينة إكسبو دبي» مرجان فريدوني: «تستمر المدينة في إلهام أجيال المستقبل بأسلوب تعليمي مبتكر يدمج بين المتعة والمرح والفائدة والتعلم، إذ صممت الرحلات وورش العمل بهدف تحفيز الطلبة على التفكير في مستقبلهم وأثر الإنسان على كل ما حوله، ولتخيُّل ما قد يبدو عليه الغد، وكيف سيكون لهم دور في صنعه، ولحثهم على التفكير في الأفعال التي يمكنهم أداؤها مهما كانت صغيرة، وكيف سيكون لها دور في تغيير مستقبل الجميع للأفضل».

مرجان فريدوني:

«المعلمون يلهمون شباب اليوم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصناع تغيير في المستقبل، ونتطلع إلى الترحيب بالمعلمين والمساعدين من جميع أنحاء الدولة مع هذه الهدية البسيطة التي نقدمها تعبيراً عن امتناننا».

الجولات في المدينة تتضمن رحلة تيرا في جناح الاستدامة، ورحلة ألف جناح التنقل، ورحلة ثقافية إلى جناحي الرؤية والمرأة.