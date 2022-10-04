روبوت يقلي البطاطا وحلقات البصل

أصبحت البطاطا (البطاطس) المقلية وحلقات البصل التي تقدم مع الوجبات الجاهزة تطهى باستخدام تكنولوجيا فائقة، بفضل شركة في جنوب كاليفورنيا. وبدأت شركة ميسو روبوتيكس في مدينة باسادينا في طرح الروبوت فليبي 2، الذي يقوم آلياً بعملية قلي البطاطا والبصل وأصناف أخرى.

تعمل ذراع آلية كبيرة مثل تلك الموجودة في مصانع السيارات، يتم توجيهها عبر الكاميرات والذكاء الاصطناعي، على إخراج البطاطس المقلية المجمدة والأطعمة الأخرى من المبرد وتغمرها في الزيت الساخن، ثم تضع المنتج الجاهز للتقديم على صينية.

وذكرت شركة ميسو أنه يمكن للروبوت فليبي 2 طهي العديد من الوجبات بوصفات مختلفة في وقت واحد، ما يقلل من الحاجة إلى طاقم لتقديم الطعام ويعمل على تسريع تسليم الطلبات في النوافذ المخصصة لتسلم الطلبات خلال المرور بالسيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميسو مايك بيل: «عندما يأتي طلب ما من خلال نظام المطاعم، فإنه يسجل تلقائياً التعليمات لفليبي».

وأضاف «إنه يفعل ذلك بشكل أسرع أو أكثر دقة، مع توفير الثقة والسعادة بشكل أكبر مما يفعله معظم البشر»، مشيراً إلى أن تطوير فليبي استغرق خمسة أعوام، وطرح تجارياً منذ وقت قريب.

ويعود اسم الروبوت لآخر سابق يحمل اسم فليبي مختص بتقليب أقراص البرغر أثناء طهيها. ولكن بمجرد أن انتهى فريق ميسو من إعداد ذلك الروبوت، أدركوا أن هناك حاجة أكثر إلحاحاً لروبوت ينجز مهمة القلي، خاصة في وقت متأخر من الليل.

وأوضح أنه «عندما نضع روبوتاً في موقع ما، فإن العملاء الذين يأتون ويسجلون طلباتهم يلتقطون جميعاً الصور ومقاطع الفيديو ويطرحون مجموعة من الأسئلة. وبعد ذلك في المرة الثانية التي يأتون فيها، يبدون وكأنهم لا يلاحظونه، بل يعتبرونه أمراً مفروغاً منه».

ويمكن لمهندسي ميسو متابعة روبوتات فليبي 2 وهي تعمل مباشرة على شاشة كبيرة، مما يمكنهم من المساعدة في استكشاف أي مشاكل قد تظهر ومعالجتها.

وتابع بيل إنه في يوم من الأيام، سيدخل الناس مطعماً وينظرون إلى إنسان آلي ويقولون: «يا إلهي! أتتذكرون الأيام التي كان البشر فيها يؤدون مثل هذه الأعمال».

