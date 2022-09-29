شركة صينية ترفض توظيف أشخاص لسبب غريب جداً

أثارت شركة تعليم صينية في شنتشن، مقاطعة غوانغدونغ، حالة من الجدل، بعد رفض قبول طلب توظيف الأشخاص الذين لديهم رقم "5" كرقم خامس فى أرقام هواتفهم، وذلك لأن مدير الشركة يعتبره حظًا سيئًا.

ونُصح المتقدمون للوظيفة بتغيير أرقام هواتفهم إذا كانوا مهتمين حقًا بالعمل لدى الشركة.

وانتشر هاشتاج "الشركة لا توظف أشخاصًا في رقم هاتفهم الرقم 5" ، مع تساؤل واستنكار من الكثيرين حول كيف يمكن لشركة تعليم أن يكون لها سياسة توظيف كهذه، ومع ذلك كانت هناك أيضًا تعليقات من المؤمنين بالخرافات الذين بدا أنهم يتفهمون الأمر ويوافقون على قرار المدير.

وأوضح بلوجر يدعى " جيمينجون" متخصص في علم الفلك والأعداد، أن حالة التوظيف الغريبة كانت مستوحاة من نص العرافة الصيني القديم I Ching أو Yi Jing ، المعروف أيضًا باسم "كتاب التغييرات".

وأضاف قائلًا: "أي شخص لديه الرقم الخامس في رقم هاتفه، قد يتعارض بسهولة مع رؤسائه ويجلب الحظ السيئ لرئيسه أيضًا".

وبشكل عام، كانت التعليقات على سياسة التوظيف للشركة سلبية، وعلق الكثيرون أنه بغض النظر عما إذا كان المدير مؤمنًا بهذه الأشياء، فيفترض انه ليس لها مكان في سياسة العمل، وأن رفض المرشحين على أرقام هواتفهم يمكن اعتباره تمييزًا.