مهندس يخلص الصيادين من شرور «السمكة المنتفخة»

قام محمد أوزاتا، بتصميم مجموعة من المنتجات الجلدية المصنوعة من جلود «السمكة المنتفخة»، وهي نوع من الأحياء المائية التي غزت السواحل التركية، وأثارت فيها الذعر منذ سنوات عدة، بسبب ما تحتويه لحومها على نسبة عالية من السموم. وأجرى أوزاتا أبحاثاً مع جامعات، للتوصل إلى جلد صديق للبيئة مصنوع من جلود الأسماك المنتفخة التي تمزق كل ما تصطاده شباك الصيادين، من الحبّار إلى السلطعون والجمبري والأخطبوط.