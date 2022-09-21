ما مصير الموظفين المقرّبين من الملكة إليزابيث بعد وفاتها؟

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن ما يصل إلى 20 من أفراد الطاقم الملكي الذين قدموا خدمات شخصية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية قد تم إخبارهم بأن وظائفهم معرضة للخطر في عهد الملك تشارلز.

تم إبلاغ المتضررين بعد فترة وجيزة من وفاة الملكة، لكن العائلة المالكة نصحتهم بأن المشاورات الرسمية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد الجنازة الرسمية يوم الاثنين.

كان الموظفون الذين غادروا قلقين بشأن وظائفهم خلال فترة الحداد هم أولئك الذين عملوا بشكل وثيق مع الملكة.

وفقاً للمصادر، يمكن أن يشمل الخطر بعض المصممات المسؤولات عن ملابس الملكة الشهيرة والموظفين الذين ساعدوا الملكة على التنقل بين القصور الملكية.

يأتي هذا التطور في أعقاب الكشف الأسبوع الماضي عن أنه تم إخطار ما يصل إلى 100 موظف في المقر الرسمي السابق للملك تشارلز، كلارنس هاوس، بأنهم قد يفقدون وظائفهم.

كان الموظفون في المكتب المالي وفريق الاتصالات والسكرتارية الخاصة من بين أولئك الذين تلقوا إشعاراً خلال خدمة الشكر للملكة في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة في 12 سبتمبر (أيلول)، بأن وظائفهم في كلارنس هاوس بخطر.

توضح هذه الحالات الطبيعة السريعة لانتقال التاج من الملكة إليزابيث الثانية إلى الملك تشارلز الثالث.