«معرض اللوحات الإعلانية» يعود لسابق عهده في دبي.. بأفكار خلاقة

انطلقت، أمس، أعمال الدورة الـ25 من معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية، الملتقى الأكبر في الشرق الأوسط للطباعة واللوحات الإعلانية، والذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلعت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، التي افتتحت المعرض، على جانب من أحدث التقنيات التي تقدمها الشركات العالمية العاملة في مجال الطباعة والإعلان، معربة - خلال تفقدها عدداً من الأجنحة المشاركة - عن تقديرها لما يقدمه المعرض من حلول وتقنيات وتجهيزات حديثة تخدم أحد القطاعات المهمة وثيقة الصلة بالحركة الاقتصادية القوية في دولة الإمارات، في الوقت الذي يشهد فيه مجال الطباعة والإعلان نمواً مطرداً مواكباً التطور السريع للاقتصاد الوطني، وتنامي احتياجات القطاع الخاص من الحلول المبتكرة بما تقدمه من أشكال وقوالب تقنية جديدة.

وأكدت منى المرّي على المكانة العالمية لدبي بوصفها مركز المال والأعمال، ومع تركيزها على القطاعات الإبداعية والتكنولوجية، تعطي فرصاً كبيرة لهذا القطاع للنمو والتطور، فيما تعد الاستثمارات الحكومية في مختلف المجالات وتنامي مشاريع البنية التحتية في دبي إلى جانب النشاط القوي للتجارة الداخلية عوامل مهمة في تطور قطاع الطباعة والدعاية والإعلان، مشيرة إلى أن دبي تحتضن اليوم المقار الإقليمية لكبريات الشركات حول العالم، فضلاً عن مجتمعها المتنامي من مؤسسات الأعمال المحلية في ضوء الازدهار الاقتصادي المستمر للإمارة، لتتحول دبي بذلك إلى أحد أهم الأسواق العالمية لأنشطة الطباعة والتصميمات الإعلانية في المنطقة.

ويضم المعرض العديد من الابتكارات لأبرز رواد القطاع مثل «إتش بي»، و«كانون»، و«إيبسون»، و«ميماكي»، وغيرها، إضافة إلى أحدث منتجات وحلول العلامات من دول عدة بما فيها الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، والصين، ودولة الإمارات، والهند، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وباكستان.

ويستقطب الحدث أهم الموزعين في المنطقة ممن يستعرضون أحدث منتجاتهم وحلولاً مبتكرة في مجال صناعة الإعلانات، مثل «أرونا للتجارة»، و«هيليوزد اوس»، و«ماجيك للتجارة»، و«فلكس يوروبا»، و«وورلد وايد ديجيتال». كما يركز المعرض في نسخته الـ25 على أبرز التوجهات المستجدة في مجال اللوحات الإعلانية، خصوصاً الرقمية منها التي تعرض المنتج بطريقة مميزة ومن إبداع لاعبين بارزين في القطاع مثل «ديزرت ساينز» و«رينبو ليد».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنترناشيونال إكسبو كونسلتس، شريف رحمن: «يسرنا أن نفتح أبوابنا للعالم من جديد، إذ لطالما لعبنا دوراً فاعلاً في تنظيم المعرض خلال العقود القليلة الماضية؛ ولا يعد معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في دبي مجرد معرض موجه للشركات فحسب، وإنما أيضاً منظومة إبداعية تربط بين المبدعين عبر مختلف القطاعات، ونشهد اليوم عودة الطلب في قطاع الطباعة والتصميمات الإعلانية إلى مسار نموه بعد الجائحة، وكلي ثقة بأن المعنيين والمتخصصين ضمن القطاع يشهدون بوادر النمو كذلك منذ بداية العام الجاري».

وأضاف: «لطالما نجح معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في دبي، وهو الملتقى الأبرز بمجال الطباعة واللافتات الإعلانية، باستقطابه ألمع الزوار التجاريين المحليين والإقليميين والدوليين سنوياً. كما يوفر منظومة سلسة ومريحة لدعم العلامات التجارية والأفكار الخلاقة، كما شهد مشاركة قادة العلامات ذوي النظرة المستقبلية على مستوى المنطقة والعالم أجمع».

وتابع شريف: «في كل عام، تقوم العلامات العالمية بجلب آلات ومعدات تفوق قيمتها 250 مليون دولار من أجل تسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا للارتقاء بخدمات وعروض هذا القطاع. ويسرنا أن نعود لسابق عهدنا وننجح بتنظيم حدث ذات الحضور الشخصي نجمع من خلاله جميع رواد القطاع تحت سقف واحد. وسيكون هذا الحدث بمثابة ملتقى لأصحاب المصلحة في القطاع من كل أنحاء العالم».

سوق مثالية

من جانبه قال كبير مسؤولي تحفيز الأعمال لدى معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في دبي، م. كارثيك: «عند النظر إلى شريحة زوار المعرض، نجد أن غالبيتهم من صناع القرار رفيعي المستوى، بمن فيهم المسؤولون التنفيذيون، والمالكون، والمؤثرون في عمليات اتخاذ القرار مثل مديري الإنتاج والتسويق والشؤون الفنية. ووفر المعرض على مدار السنوات أفضل عائدات على الاستثمار لكل من الزوار والجهات العارضة، كما قدم نحو 39% من الزوار التجاريين طلبات شراء مباشرة للجهات العارضة خلال الحدث».

وأضاف: «يمثل الشرق الأوسط وإفريقيا سوقاً مثالية للطابعات كبيرة الحجم مستقبلاً، وندعو جميع المهتمين والخبراء والمعنيين للانضمام إلى المعرض، ويواصل معرضنا كعادته إرساء أسس صلبة للقطاع، عقب الجائحة، ودعم احتياجات الزوار التجاريين الباحثين عن أحدث تقنيات في مجال الطباعة وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى احتوائه على الشاشات، واللوحات الإعلانية الرقمية، والتقنيات ذات الصلة».

منى المرّي:

• «مع تركيز دبي على القطاعات الإبداعية والتكنولوجية، تعطي فرصاً كبيرة لهذا القطاع للنمو والتطور».

شريف رحمن:

• «نشهد اليوم عودة الطلب في قطاع الطباعة والتصميمات الإعلانية إلى مسار نموه بعد الجائحة».

الملتقى الأكبر

يعتبر معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية الملتقى التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة لصناع اللوحات الإعلانية، ودور إنتاج المطبوعات، وشركات الترويج والهدايا، والوكالات الإعلامية، ومالكي المراكز التجارية، وقطاع تجليد السيارات، والمطورين العقاريين، وقطاعي الضيافة والسياحة، وقطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمهندسين المعماريين، ومستشاري العلامات التجارية وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاعات الطباعة والتصوير واللافتات الإعلانية.