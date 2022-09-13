مصر.. دعوى قضائية لعزل عبدالله رشدي من الأزهر والأوقاف

تقدم محامي مصري بدعوى قضائية عاجلة إلى مجلس الدولة، طالب فيها بشطب قيد الداعية عبد الله رشدي من جامعة الأزهر، وعزله من عمله بوزارة الأوقاف.

كما تطالب الدعوى التي تقدم بها المحامي هاني سامح، المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.

وجاء في صحيفة الدعوى: "أنه على مدى السنوات الماضية خرج علينا عبد الله رشدي بجدليات فارغة تثير مشاعر الكره والتطرف كما زخرت صفحاته على وسائل التواصل بألفاظ العشق والحب للنساء من متابعيه فأصبح مشهورا بكلمة (ياحبيبة شيخنا).

وأوضح في الدعوى: "أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وهذا المنع والحظر مستمر حتى الآن".

وطالب في ختام دعواه: "بشطب قيد الطالب عبد الله رشدي بجامعة الأزهر من أقسام الدراسات العليا، نفاذًا لأحكام قانون تنظيم هيئات الأزهر، فيما قرره من خضوع كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها للعقوبات التأديبية، ومنها الفصل بما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء قيد الطالب، وإحالته لهيئات التأديب وفصله نهائيًا، وإبلاغ المجلس الأعلى للجامعات بقرار الشطب والفصل".